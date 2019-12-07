İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'ndan annelere özel konser

Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Güngör: "Son günlerde yuhalanma seviyelerine varan vakalar görmeye başladık. Aslında bunu toplumumuzun bir sorunu olarak düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu farkındalığı sağlarız"

İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu'ndan annelere özel konser
07 Aralık 2019 Cumartesi 15:11

Otizmli çocukların oluşturduğu İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT), 176. konserini 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında annelere özel olarak verdi. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde Karşıyaka Belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte konuşan Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Güngör, orkestra ve koronun 2013 yılında 4 otizmli öğrenciyle kurulduğunu, şimdi üye sayısının 40'a ulaştığını söyledi.

Müzikle ilgilenmelerinin otizmli öğrencilerin onların hayatlarına olumlu katkılarda bulunduğunu belirten Güngör, "Çocuklarımızın eğitim sürecinde birçok engelle karşılaşıyoruz. Son günlerde de basında yer aldığı gibi artık yuhalanma seviyelerine varan vakalar görmeye başladık. Aslında bunu toplumumuzun bir sorunu olarak düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu farkındalığı sağlarız. Herhangi bir otizmli ya da başka bir engellinin sınıflarda bulunuyor olması elbette onların gelişimi adına çok önemlidir. Otizm bıraktığınız yerde durmayan bir hastalıktır. Eğer çocuklar sosyalleşmezse ileriki yıllarda çok daha ağır vakalarla karşılaşılabilen bir hastalık." dedi.

Güngör konsere katılan tüm sanatseverlere teşekkür ederken tüm toplumu otizmlilerin yanında olmaya davet etti.  Koronun şefi Orçun Berrakçay ise amaçlarının otizmli gençlere fırsat verilince neler başardıklarını göstermek olduğunu, kurdukları otizm orkestra ve korosunun dünyada örneğinin bulunmadığını söyledi. Etkinlikte koro üyeleri, Ahbap Derneği Genel Başkanı ve sanatçı Haluk Levent'in bir süre önce kaybettiği annesi Sabriye Acil anısına da bir şarkı seslendirdi. Konser otizmli gençlerin söylediği solo şarkılarla sona erdi. 


Kaynak: AA
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