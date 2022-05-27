İzmir patili dostları ile koşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran’da Reflex Patili Dostlar Koşusu düzenleyecek. Rekabetin olmadığı koşu patili dostlar ve sahiplerini bir araya getirecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü patili dostları da unutmadı. Reflex Patili Dostlar Koşusu’nu da içeren etkinlik 5 Haziran Pazar günü saat 09.00’da Kültürpark Cumhuriyet Kapısı’nın yanındaki çim alanda başlayacak. Söyleşilerin de olacağı etkinlikte ırk gözetmeksizin ve “engel” tanımaksızın patili dostlar ve sahipleri yaklaşık 500 metre koşup yürüyecek. Etkinlikte can dostlara hediyeler de verilecek. Patili dostların güvenliğinin ön planda olacağı etkinlikte sivil toplum kuruluşlarının stantları da yer alacak. Aynı gün Kültürpark Hayvan Oyun Parkı'nın da açılışı yapılacak.



Etkinlikle ilgili tüm detaylara İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün resmi web sitesinden ulaşılabilir.