İzmir yeni yıla coşku ile girdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “İzmir’in yeni yüzyılı başlıyor” sloganıyla hazırlanan yılbaşı programı kapsamında kentin farklı noktalarında ünlü isimler sahne aldı. Binlerce kişi 2022'yi sevilen grupların seslendirdiği şarkıları dinleyerek coşkuyla karşıladı. Etkinliklere katılanların kimi yeni yıldan aşk kimiyse ekonomik özgürlük istedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi pandemi ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle zor bir yılı geride bırakan yurttaşların yeni yılı umutla karşılaması için farklı noktalarda etkinlikler düzenledi. “İzmir’in yeni yüzyılı başlıyor” sloganıyla hazırlanan yılbaşı programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda 21.00’de “DJ Bey”, 22.30’da ise DJ Suat Ateşdağlı sahne aldı. DJ performansıyla eş zamanlı olarak video mapping gösterisi Telekom binasına yansıtıldı.

Alternatif rock grubu “Madrigal” ise Buca Kasaplar Meydanı’nda İzmirliler ile buluştu. Binlerce öğrenci, yeni yıla sevilen şarkıların seslendirdiği parçalar eşliğinde “merhaba” dedi. Bornova Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda ise “Gripin” sahne aldı. Amfi tiyatroyu doldurtan kalabalık doyasıya eğlendi. Ünlü sanatçı Feridun Düzağaç ise Karabağlar Uğur Mumcu Parkı’nda sevenleriyle buluştu.

Unutulmaz anlar yaşadılar

Yeni yılı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle karşılayan Atamer Taka, “Yeni yıldan beklentimiz, ülkenin ekonomik olarak refaha ulaşması. Daha güzel günler yaşamak istiyoruz. Şu anki durumdan hoşnut değiliz. Daha güzel güzel günler yaşamak istiyoruz. Bunun için de kişisel olarak elimden geleni yapıyorum” dedi.

Kimi aşk kimi daha iyi bir gelecek diledi

Mert Ömür Çalışkan da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler için teşekkür etti. Yeni yıldan ekonomik özgürlük beklediğini ifade eden Çalışkan, “Akademik hayatta başarı da bekliyorum. Aşk konusunda da güzel gelişmeler olmasını diliyorum. Yeni yıla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle girmek harika. Bize sağladıkları avantajlar için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ceren Ustabaş ise bu geceyi eğlenerek geçirdiklerini belirterek, “Yeni yıla böyle güzel başlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konsere geldik. Eğleniyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlik geri sayımın ardından İzmir marşı ile sona erdi.