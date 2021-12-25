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İzmir yeni yıla hazır

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2022’ye sayılı günler kala daha aydınlık bir yıl umuduyla kent merkezindeki cadde, sokak ve meydanları rengarenk ışıklarla donattı. Konak ve Karşıyaka Tramvayları, Birinci Kordon’da çalışan Nostaljik Tramvaylar da ışıklarla süslendi

İzmir yeni yıla hazır
25 Aralık 2021 Cumartesi 12:43

İzmir yeni yıla ışıl ışıl girmeye hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2022’nin daha aydınlık ve umut dolu geçmesi dileğiyle kentin merkezindeki cadde, sokak ve meydanları rengarenk ışıklarla süsledi. Birinci Kordon Liman, Cumhuriyet Meydanı arası, Alsancak İskele, Gündoğdu Meydanı, Cumhuriyet Meydanı, Ali Çetinkaya Bulvarı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Pasaport Vapur İskelesi, Konak Meydanı, Kemeraltı Anafartalar Caddesi, Milli Kütüphane Caddesi, Bornova meydanı, İzmir Marina ışıklarla donatıldı. Ayrıca meydanlara direk motifleri ve ışıklı taklar yerleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro A.Ş. Konak ve Karşıyaka Tramvaylarını da süsledi. Ayrıca Birinci Kordon üzerinde çalışan Nostaljik Tramvaylar ışıklarla donatıldı.

Etiketler; #izmir #yeni yıl
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