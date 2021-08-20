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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personel alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 18 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personel alacak
20 Ağustos 2021 Cuma 10:04

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilanda  anabilim   dalı/bölüm   itibariyle   unvan   ve   şartları    belirtilen,   Enstitünün birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitünün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitünün Senatosu'nun 17/12/2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

 

Adayların   657   sayılı   Kanun'un   48.   maddesindeki   şartlar   ile   kadronun   derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

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