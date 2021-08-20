İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü personel alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 18 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ilanda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitünün birimlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, 12/06/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri, Enstitünün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları ve “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Enstitünün Senatosu'nun 17/12/2019 tarih ve 35/1 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

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