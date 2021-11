İzmir’de binlerce işçi meydanlara indi: Bıçak kemiğe dayandı

İzmir’de gelirde ve vergide adalet taleplerini haykıran binlerce işçi bir günlük iş bırakarak hükümete istifa çağrısında bulundu

FATİH ÖZKILINÇ- Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği İzmir’de geniş katılımlı kitlesel basın açıklamasında düzenledi. Binlerce işçinin katıldığı Cumhuriyet Meydanı’ndaki açıklamada emekçiler Türkiye’deki ağır ekonomik şartlara dikkat çekerek hükümete istifa çağrısında bulundu. “Geçinmek İstiyoruz, Gelirde Adalet, Vergide Adalet” başlıklı basın açıklamasını DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu.

Emeğimiz pula dönüyor



Basın açıklamasını okuyan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “1 Ekim’den beri Türkiye’nin dört bir yanında işyeri işyeri, meydan meydan taleplerimizi yükseltiyoruz. Ülkeyi yönetenler ısrarla yükseliş, şahlanış masalları anlatırken bizler gerçekleri anlatıyoruz, taleplerimizi haykırıyoruz. Siz hangi yükselişten bahsediyorsunuz. Bizim her gece uykularımız kaçıyor. Yarın nelere zam gelecek, eriyen ücretlerimizle nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız bilmiyoruz. Her sabah yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne uyanıyoruz. Dün aldığımızı bugün alamıyoruz. Her sabah paramızın döviz ve zamlar karşısında adeta pula döndüğünü görüyoruz. Her gün paramızın pula dönmesiyle emeğimiz pula dönüyor. Avrupa’nın en düşük ikinci asgari ücreti Türkiye’de diye haykırıyorduk. Bugün durum daha da kötü. Patronlar rekabet gücü kazansın diye sadece Avrupa’nın değil dünyanın en ucuz işçilerinin yaşadığı ülkelerden biri haline geliyoruz. İşçisi çiftçisi bankalara borçlu, emeklileri aç, gençleri işsiz bir ülke yarattılar” diye konuştu.

Bu gidişe son vermek zorundayız



“Gel Vatandaş Gel. Dünyanın en kelepir emekçileri, en kelepir memleketi diye hava atıyorlar” diyerek siyasal iktidara yönelik eleştirilerde bulunan Sarı, “Yeter artık! Bu kaderi biz yazmadık ama bozacak olan biziz. ‘İş bulamıyoruz’ diyenler, ‘barınamıyoruz’ diyenler, ‘geçinemiyoruz’ diyenler omuz omuza bu gidişe son vermek zorundayız. İşçinin patronundan yüksek oranda vergi verdiği bu adaletsiz düzene son vermeliyiz. Senelerdir SGK indirimi, vergi indirimi, teşvik diye diye işverenleri besliyorlar. Bir gecede vergilerini sıfırlıyorlar. Ama iş milyonlarca işçiye, emekçiye, emekliye gelince seçimden seçime vaatler verip sonra unutuyorlar. Yaptıkları bütçe yasaları ile fakirden alıp zengine veriyorlar. İşsizlik Sigortası Fonu’nu bile işverenlere aktaracak kadar pervasızlaşıyorlar. Milyonlarca işsiz varken bizden alıp patronlara veriyorlar. ‘2002 yılında bu yana Kişi Başına Gelir 12 kat arttı’ diye övünüyorlar ama bu sürede ücretlerin sadece 6-7 kat arttığını söylemiyorlar. ‘Asgari ücreti enflasyona ezdirmedik’ diyorlar ama büyümeden pay alamadığımızı gizliyorlar. Asgari ücreti enflasyona ezdirmemek yetmez. Bir kere sizin belirlediğiniz enflasyon ile bizim yaşadığımız enflasyon arasında dağlar kadar fark var” ifadelerini kullandı.



Gerçek enflasyon oranında ücret artışı yetmez



Hükümet temsilcilerinin “ekonomi büyüyor” ifadelerine atıfta bulunan Sarı, işçilerin ekmeğinin büyümediğine dikkat çekti. Sarı, “TÜİK’in alışveriş ettiği marketi tüm emekçiler merak ediyor. Öyle bir market, öyle bir pazar, öyle bir çarşı yok bu ülkede. Gerçek enflasyon oranında ücret artışı da yetmez. Her gün televizyonlara çıkıp bu ülke büyüyor, şahlanıyor diye övünüyorsunuz. Kim üretiyor, biz. Kim alın teri döküyor, biz. Kim çalışıyor, biz. Ekonomiyi kim büyütüyor, biz. Peki neden bizim ekmeğimiz büyümüyor. Eğer dediğiniz doğruysa, eğer ülke büyüyorsa, işçiler de büyümeden payını almalıdır. Gelirde adalet sağlanmalıdır! Enflasyon artı büyüme oranı kadar ücret artışı da yetmez! Neden mi? Vergide de adalet lazım. Asgari ücretin vergisinin sıfırlanması lazım. Tüm kesintilerin hazineden karşılanması lazım. Patrona verilen desteklerin işçiden esirgenmemesi lazım. Kaşıkla verilenin kepçeyle alınmaması lazım. Hem gelirde hem vergide adalet lazım. ‘Avrupa bizi kıskanıyor’ diyorlar ama Türkiye asgari ücretin Avrupa’da en düşük ikinci asgari ücret olduğunu söylemiyorlar. Asgari ücretle çalışan oranının en yüksek olduğu ülke olduğumuzu gizliyorlar. İşçilerin yarısından fazlasını asgari ücrete mahkum etmekten utanmıyorlar. Çalışma Bakanı ‘Asgari ücreti gündem olmaktan çıkaracağız’ diyor. Sayın Bakan gayet iyi bilir. Bir ülkede sendikalaşma ne kadar düşükse asgari ücretlilerin sayısı o kadar artar. Asgari ücreti gündem olmaktan çıkaracaksanız yapmanız gerekenleri DİSK defalarca size söyledi” açıklamalarında bulundu.

İşçiler çözüm istedi



“Sendikalaşmanın önüne engeller çıkarmaktan vazgeçin” diyerek konuşmasını sürdüren Sarı, “Grevleri yasaklamakla övünmeyin. Yandaş sendikalarınıza üye olmayanlara yönelik baskılara son verin. İşçileri sendikalı olduğu için işten atan patronlara göz yummayın. Sendikal barajları kaldırın. İşçi sınıfı örgütlensin, hakkını arayıp sorsun, asgari ücrete mahkum olmasın. Laf üretmeyin, gereğini yapın. İşçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf, çiftçiler, dar gelirliler, yani bu halkın çok büyük bir çoğunluğu adına bir kez daha sesleniyoruz. Bu masalları dinlemek değil geçim sorunumuza çözüm istiyoruz” dedi.

Bu kış kara kış olacak

TBMM’de 2022 yılı bütçesi için çalışmaların başladığını ve asgari ücretin Aralık’ta belirleneceğini hatırlatan Sarı, bütçe ve asgari ücret belirlenirken sosyal devlet anlayışının uygulanması gerektiğini belirtti. Sarı, “Yine dar gelirlilerden alınıp patronlara verilecek. Yine saraya, sermayeye, savaşa bütçe ayrılacak, emekçiler unutulacak. Oysa bu ülkenin Anayasasında Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal devlet olduğu yazıyor. Bütçe ve asgari ücret belirlenirken sosyal devlet gibi davranın. Anayasa’ya uygun davranın. Bu ülke bu halk artık nefes almak istiyor. 2022 karakışına karşı halkın ekmeğini savunmak için bütçede ve asgari ücrette acil önlemler istiyoruz! Gelirde ve vergide adalet istiyoruz. Bu kış kara kış olacak. Ya işçilere emekçilere ya da sesimize kulak tıkayan iktidara…” ifadelerini kullandı.

Binlerce işçi hükümete seslendi

Cumhuriyet Meydanı’nda hükümete seslenen binlerce işçi “Hükümet istifa, Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek, Krizin faturası patronlara, Hırsızlara değil halka bütçe, saraya değil emekliye bütçe, bıçak kemiğe dayandı, geçinemiyoruz” sloganları attı.