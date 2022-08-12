İzmir’de ulaşıma zam

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde UKOME kararı uyarınca ulaşıma oy çokluğuyla zam yapıldı. Buna göre A Tarife kapsamında 6,50 TL olan tam biniş ücreti yaklaşık yüzde 15 zamla 7,50 TL’ye çıkarıldı.

FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ağustos ayı olağan meclis toplantısı üçüncü birleşimi Başkan Vekili Mustafa Özuslu idaresinde Ahmed Adanan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oturumda İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren toplu ulaşım araçlarında uygulanacak olan Toplu Ulaşım Tarifesinin belirlenmesine yönelik, 05/08/2022 tarihli ve 570 no’lu UKOME Olağanüstü Genel Kurul Kararı doğrultusunda alınan "Toplu Ulaşım Fiyat Tarifesi" oy çokluğu ile mecliste kabul edildi.

Buna göre A Tarife kapsamında 6,50 TL olan tam biniş ücreti, 7,50 TL’ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,20 TL’den 2,50 TL ikinci aktarma ücreti ise 90 kuruştan 2 TL’ye çıkarıldı. Öğrenci biniş ücreti de 2,20 TL’den 2,54 TL’ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 Yaş biniş ücreti ise 5,60 TL’den 6,46’ya çıkarıldı. Öğrenci, Öğretmen ve 60 Yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Aynı şekilde, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulaması da sürecek.



