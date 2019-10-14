İzmirgaz'dan dönüşüm desteği

Doğalgaz tesisatı için maddi yetersizlik çeken tüketicilere ödeme kolaylığı getiriliyor. Kampanya 31 Aralık'ta sona eriyor.

Müşteri memnuniyetini ve taleplerini ön planda tutan İzmir Doğalgaz, Türkiye Finans Katılım Bankası ile birlikte yeni bir kampanya başlattı. Kampanya, ekonomik nedenlerden dolayı doğalgaza geçemeyenlere ödeme kolaylığı getiriyor. İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, "Bu kampanya ile tesisat dönüşümü yaptırmak isteyen İzmirlilere ödeme noktasında önemli fırsatlar sunuluyor" dedi. İzmir Makina Mühendisleri Odası Tepekule Kongre Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, Makina Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Yüksel Yaşartekin, İzmir Doğalgaz Genel Müdür Yardımcısı Cebrail Özdemir, Türkiye Finans Katılım Bankası Ege Bölge Müdürü Nilgün Deveci ve çok sayıda yetkili firma temsilcisi katıldı.

36 aya kadar taksit

Kampanya koşullarının tüketici ve iç tesisat firmalarının talepleri doğrultusunda oluşturulduğuna dikkat çeken Yetik, "Bu kampanya başta İzmirliler olmak üzere şirketimize ve tesisat firmalarına önemli katkılar sağlayacaktır. Kampanya, tüketicilere 36 aya kadar taksit ve 50 bin liraya kadar finansman başvuru olanağı sağlıyor. Yetkili firmalar internet hizmetinin sağlandığı her noktada, örneğin tüketicinin evinde ya da iş yerinde kredi olanağını sunabilecekler. Finansmanın sorgulanma süresi yaklaşık bir buçuk dakika. Üstelik tahsis ücreti, sigorta bedeli gibi herhangi bir ad altında tüketiciden ek bir bedel alınmayacak. Değerli İzmirlilerin kampanyadan faydalanarak bir an önce çevreci enerji doğalgaza geçmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Masraf yok

Türkiye Finans Katılım Bankası Bölge Müdürü Nilgün Deveci de, daha önce yapılan kampanyaları inceleyerek tüketici ihtiyaçlarına göre bir içerik kurguladıklarını belirterek, şunları söyledi: "Yeni yatırım bölgelerinin dışında geçmiş yıllarda doğalgazın ulaştırıldığı ancak hane sakinlerinin maddi nedenlerden dolayı tesisat dönüşümü yaptıramadığı bir kitle mevcut. Bu hane sakinlerinin doğalgaza geçişlerini sağlayacak oldukça cazip ödeme koşullarıyla masrafsız finansman olanağı sağlıyoruz." 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak kampanyadan faydalanmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine ya da kampanyaya dahil olan iç tesisat firmalarına başvuruda bulunabilecekler.