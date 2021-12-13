İzmirli Burçak cimnastiğin kraliçesi oldu

Henüz 3 yaşında başladığı cimnastikte başarıdan başarıya koşarak 40 madalyaya ulaşan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Burçak Şenman, Hong Kong’un ev sahipliğinde, uluslararası çapta yapılan Queens Cup’ta birinci oldu. Ritmik cimnastikte ‘senior’ kategorisinde yarışan, arkadaşlarının ‘lastik kız’ lakabını taktığı Şenman, 42 sporcu arasından birincilik elde ederek kupanın yanı sıra cimnastiğin kraliçesi anlamı taşıyan özel tacın sahibi oldu

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde yaşayan, İEÜ Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı öğrencisi Burçak Şenman (19), cimnastiğe Manisa’da başladı. Düzenli olarak spor salonuna giderek henüz kreş çağında çalışmalara katılan Şenman, cimnastiğe daha da bağlandı. Ailesinin İzmir’e taşınmasıyla birlikte 7 yaşından itibaren çalışmalarını burada devam ettiren Şenman, yeteneğiyle hocalarının da dikkatini çekti.

11 YAŞINDA MİLLİ TAKIM İLE TANIŞTI



Özel bir spor kulübünde çalışmalarını düzenli olarak sürdüren Şenman, 11 yaşında Milli Takım’a girmenin gururunu yaşadı. Ortaokuldan itibaren Türkiye genelinde yarışmalarda ödülleri art arda toplayan Şenman, başarı basamaklarını hızla çıktı. 2016 yılında Fransa’da düzenlenen Aerobik Cimnastik Aquae Lex Bains Dünya Kupası’nda Milli Takım’la birincilik elde eden Şenman, 2019’da da bireysel olarak Türkiye birinciliğine ulaştı. Şenman’ın, Uluslararası Ritmik Cimnastik Çevrim İçi Şampiyonası’nda da birinciliği bulunuyor.

HARİKA MOTİVASYON



Spordaki başarısını eğitim hayatına da taşıyan Şenman, İzmir Ekonomi Üniversitesi adına yarıştığı, pandemi dolayısıyla çevrim içi düzenlenen Queens Cup’ta da zirveyi bırakmadı. Kupa ve tacıyla kampüse gelen Şenman, “Queens Cup, bu yılın son yarışması. Ritmik cimnastiğin kraliçelerinin seçildiği, önemli bir organizasyon. Bu yarışmada hem ülkemi hem üniversitemi temsil ettim. Birinciliğe ulaşmak hayalimdi ve bunu başardım. Çok mutlu oldum. Bu yılı kupayla kapatmak harika bir motivasyon oldu” dedi.

GÜNDE 6-7 SAAT ÇALIŞIYORUM

Şenman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Queens Cup, seneye yüz yüze yapılacak. Aldığım derece sayesinde önümüzdeki yılki yarışmaya da özel olarak davet edildim. Kendimi çok iyi ve zinde hissediyorum. Eğitim ve sporu bir arada yürütebiliyorum. Planlı hareket ediyorum, akademisyenlerim de bana yardımcı oluyor. Her gün 6-7 saat çalışıyorum. Arta kalan zamanlarda da derslerime odaklanıyorum. Şu anda gelecek planlamam ile ilgili kesin bir karar vermedim. Ama cimnastik artık hayatımın bir parçası oldu. İlerleyen yaşlarda da cimnastikten kopamayacağım hissine kapılıyorum. Eğitim aldığım alanda kendimi ilerletebilirim ama cimnastik de hayatımda olacak.”