İzmirli depremzedelerden TMMOB'a tepki: Hiç utanmıyorlar mı?

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı emsal artışı müjdesiyle çok mutlu olduklarını belirtirken TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir’in emsal artışıyla ilgili açıklamalarına ise sert çıktı.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedelerin “emsal artışı” talebiyle ilgili talimatını, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in emsal artışının Bayraklı’yla sınırlı olacağı yönündeki açıklamaları ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir’in emsal artışına ilişkin değerlendirmelerine yönelik açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı emsal artışı müjdesiyle çok mutlu olduklarını dile getiren Özkan, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir’in emsal artışıyla ilgili açıklamalarına ise tepki gösterdi.

“Bizim için düğün günü”



Emsal artışını uzun süredir beklediklerini kaydeden İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, “Emsal artışını depremzedeler olarak 11 aydır bekliyoruz. Bu konuyla ilgili görüşülebilecek her yerle görüştük. Şimdi de emsal artışının bize verilecek olması bizim için düğün günü. Depremzedeler olarak çok mutluyuz. Şükürler olsun. Evlerimizin yeniden yapımında ödeyeceğimiz para yüzde 50 civarında azalacak. Bu nedenle CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı sayın Ali Öztunç'a, Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Tunç Soyer’e ve CHP İzmir İl Başkanı sayın Deniz Yücel'e çok teşekkür ediyoruz. Çünkü çok emekleri var bu konuyla ilgili” dedi.

“Hiç utanmıyorlar mı?”



TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir’in emsal artışıyla ilgili açıklamalarına ilişkin ise Özkan “Kentteki odaların emsal artışına olumsuz bakmalarına şaşırmadık. Biz bunu bekliyorduk zaten. Yüksek katlı bina yapılmasını kabul etmiyor olabilirler. Biz bunu saygıyla karşılarız. Çünkü kitaplarında öyle yazıyor olabilir. Ama biz de kendilerine şunu soruyoruz. Emsal artışını uygun görmezken, körfeze en yakın yerdeki 20 katlı binadan bunu bize söylerken acaba hiç utanmıyorlar mı? Kendilerinin TMMOB binası 20 katlı. O 20 katlı binadan emsal artışını uygun görmüyoruz derken hiç utanıyorlar mı? Bunu merak ediyoruz. Evet, plan yapılabilir, planlı olması lazım. Bizim bu konuyla ilgili herhangi bir itirazımız yok. Depremin üzerinden 11 ay geçti. Bu Odalar 11 ayda deprem için depremzedeler için ne yapmışlar? Ben İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı olarak hiçbir şey görmedim. Beş, altı kere açıklama gördüm sadece. ‘Biz onu mahkemeye veririz’ diyen. İstanbul köprüsü yapılmasaydı burası yapılırdı gibi popülist yaklaşımlarla bizi siyasetin içine çekmeyin. Boş laflarla bizim işimiz yok. Biz evlerimize geri dönmek istiyoruz. TMMOB’daki arkadaşların hiçbirinin evi deprem bölgesinde değil. Eğer kendileri deprem bölgesinden ev almak isterlerse ben onun eviyle takas yaparım. Ben oraya giderim o da gelsin emsal artışı yaptırmadan kendisi nasıl yaptırıyormuş bir görelim bakalım” diye konuştu.

“Süreç uzarsa bizim sabrımız yok”



Aralık ayı sonuna kadar emsal artışı ve sıfır faizli kredinin verilmesini beklediklerini aktaran Özkan, “Emsal artışı ilgili çalışmalar uzarsa biz o zaman tamamen art niyet arayacağız. Biz zaten emsal artışı yetkisinin belediyede olduğunu öğrendiğimizde depremin üzerinden 8,5 ay geçmişti. 11 ay sonra ise sayın Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına talimatını duyduk. Bunun üzerine bir de emsal artışı sulandırılıp sadece Bayraklı’yla sınırlı olur ve süreç uzarsa bizim sabrımız yok. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bu konuda duyarlı olacağını biliyoruz. Kendisi bu konuyu hiç sulandırmadan aralık ayına kadar bitirir diye düşünüyoruz. Biz aralık ayına göre planlarımızı yapıyoruz. Ekim ayında TBMM’nin açılmasıyla da AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır Bey’in vermiş olduğu kredi söz vardı onun da meclisin açılmasıyla gündeme geleceğini biliyoruz. Biz aralık ayı sonuna kadar depremzedeler olarak emsal artışının İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçmiş TBMM’den de sıfır faizli kredi onayının verilmiş olmasını bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.