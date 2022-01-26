İzmirliler dikkat! Bu soğukta kimse sokakta kalmasın!

İzmir Büyükşehir Belediyesi aşırı soğuklar nedeniyle barınma olanağı bulunmayan yurttaşlara destek olmaya devam ediyor. Dün itibariyle bin 131 yurttaşa konaklama imkanı sunulduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, “Soğuklar devam ediyor. Çevrenizdeki evsiz hemşehrilerimize yardımcı olmamız için 444 40 35 Hemşehri İletişim Merkezimizi arayabilirsiniz” dedi.

İzmir’de aşırı soğuklar nedeniyle barınma olanağı bulunmayan yurttaşlar için İzmir Büyükşehir Belediyesi dört gezici ekibiyle 24 saat sahada çalışmaya devam ediyor. Bugün itibariyle Müyesser Turfan Geçici Erkek Konuk Evi ve Büyükşehir Belediyesi tarafından evsizlere açılan otellerde bin 131 yurttaşa konaklama imkanı sunulduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, soğuk hava koşullarının devam ettiğini belirterek “Çevrenizdeki evsiz hemşehrilerimize yardımcı olmamız için 444 40 35 Hemşehri İletişim Merkezimizi arayabilirsiniz” dedi.

Eşrefpaşa Hastanesi ile koordineli çalışılıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Örnekköy’deki Müyesser Turfan Geçici Erkek Konuk Evi ekipleri, ihbarları da değerlendirerek barınma sorunu yaşayan yurttaşları bulunduğu yerden alıyor. Merkeze gelenlerin sağlık kontrolleri yapılıyor. Yemek, barınma, kişisel bakım ve giyim ihtiyaçları karşılanıyor. Tedavi gerektiren durumlarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi ile koordineli çalışılıyor. Konuk edilen yurttaşlara psikolojik destek hizmeti de sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, ayrıca sokakta yaşayan 60 yaş üstü yurttaşlarla ilgili ihbarlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Alo 183 Sosyal Destek Hattı’na da bildirimde bulunuyor.

Büyükşehir, kentteki evsizler için Tarihi Basmane Hamamı’nın kapılarını da açık tutuyor. Hamam, pazartesi ve perşembe günleri barınma sorunu yaşayanlara hizmet veriyor. Konuk Evi'ne gündüz saatlerinde 361 71 51, mesai saatleri dışında 361 00 82 numaralı telefonundan erişilebilir.