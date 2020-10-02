Kadın dayanışması Buca sokaklarında!

Buca Belediyesi, kadına şiddete karşı başlattığı dayanışmayı sokaklara taşıdı. Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi ekipleri tarafından ilçe genelinde farkındalık çalışması başlatıldı

Buca’nın geri kalmış mahallelerinden başlayan çalışma kapsamında, kadınlara şiddete karşı farkındalık kitabı ve İstanbul Sözleşmesi dağıtıldı. Kadınlarla görüşerek dayanışmanın önemini anlatan ekipler, Buca Belediyesi olarak yanlarında olduklarını ifade etti. Kent genelinde başlattığı kadın dayanışmasıyla Türkiye’ye örnek olan Buca Belediyesi, kadına şiddete karşı farkındalık için sahaya indi. Buca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ tarafından Buca’nın tamamında yürütülecek proje, ilk olarak Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar mahallelerinden başlatıldı. Kadına karşı şiddete farkındalık yaratmak ve kaldırılması gündeme gelen İstanbul Sözleşmesi hakkında bilinç oluşturmak isteyen ekipler, mahalleleri gezerek teker teker Bucalı kadınların kapıları çaldı.

Dayanışma

Çalışma kapsamında toplamda bin adet çantanın dağıtımı gerçekleştirildi. Çantaların içerisinde İstanbul Sözleşmesi, Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi tarafından hazırlanan şiddete karşı farkındalık kitapçığı, maske ve dezenfektan yer aldı. Kapıların yanı sıra evlerin bahçelerinde Bucalı kadınlarla görüşen danışmanlar, İstanbul Sözleşmesi’nin önemi, kadınların gördükleri fiziksel, psikolojik ve sözlü şiddete karşı bilinçli olmaları konularında görüşmeler gerçekleştirdi. Kadınların yaşamın her alanında yüklerini paylaşabilmek için Buca Belediyesi’ni en yakın dostu olduğu ifade edilerek merkezlerin verdiği hizmetler anlatıldı.