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Kadın kıyafetli hırsız suçüstü yakalandı!

Kadın kıyafetli hırsız suçüstü yakalandı!
07 Ağustos 2022 Pazar 07:57

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kadın kıyafetleri giyen 18 yaşındaki B.İ. hırsızlık yaparken polis tarafından yakalandı. Yakalanan kişinin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi

Olay, önceki akşam saatlerinde Ödemiş ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, elinde çuval bulunan bir kadının eve girdiğini gören vatandaşlar, şüphe üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, belirtilen adrese baskın yaptı. Elindeki çuvalda kablo, bakır tepsi, sini, bakır çaydanlık, baharat öğütücüleri, tava ve tepsi gibi eşyalarla suçüstü yakalanan şüpheli, gözaltına alındı. 

KADIN KIYAFETİ GİYİNMİŞ

Öte yandan, suçüstü yakalanan şüphelinin B.İ. olduğu ve tanınmamak için kadın elbisesi giydiği belirlendi. B.İ.'nin, kapı kilidini kırarak eve girdiği belirlendi. Emniyet müdürlüğüne götürülen B.İ.'nin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş #hırsız
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