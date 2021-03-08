Kadın seyyar satıcıya İzmir'de tehdit!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Tülay Ün'ün (48) çay ve pilav sattığı triporterin tekerlekleri kesilip, üzerine sprey boyayla çarpı işareti çizildi. Saldırganın aynı bölgede seyyar olarak çay ve pilav satan S.A. olduğunu iddia eden Ün, "Daha önce de defalarca tehdit etti. 'Buradan gideceksin, burası bana ait. Gitmezsen olacaklardan ben sorumlu değilim' dedi. Kadınlar Günü'nü böyle kutlamak istemezdim. Kadına şiddet maalesef artıyor" dedi

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Tülay Ün'ün 5 yıldır çay ve pilav sattığı triporterına geçen perşembe gecesi saldırı düzenlendi. Ün'ün iddiasına göre, aynı bölgede seyyar çay ve pilav satan S.A., hafif ticari aracıyla geldiği bölgede, park halindeki triporterın tekerleklerini bıçakla kesti. Ardından da triporterın üzerine sprey boya ile çarpı işareti çizdi. Saldırgan aracıyla bölgeden uzaklaştı. Sabah saldırıyı fark eden Tülay Ün, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ün, polise giderek, S.A.'dan şikayetçi oldu.

'BİR YILDIR SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU'

Çok üzgün olduğunu belirten Tülay Ün, "Seyyar arabama zarar veren kişiyi tanıyorum. Çarpı işareti çizmiş. Bu büyük bir tehdit, ölüm tehdidi. Kadınlar Günü'nü böyle kutlamak istemezdim. Kadına şiddet maalesef artıyor" dedi. S.A.’nın kendisini daha önce de tehdit ettiğini söyleyen Ün, "Bu kişi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü aslında ama 1,5 yıldır seyyar çay da satıyor. Daha önce de defalarca tehdit etti. 'Buradan gideceksin, burası bana ait, gitmezsen olacaklardan ben sorumlu değilim’ dedi. Tehditlere çok fazla kulak asmadım. Bu kadarını beklemiyordum. Bir insanın ekmek teknesine zarar vermek kadar kötü bir şey olamaz. Çok kötü duygular içerisindeyim. Bu seyyar araba benim ekmek teknem, tek kazanç kaynağım" diye konuştu.

'ADALETİN YERİNİ BULACAĞINDAN EMİNİM'

Maddi zararı olduğunu aktaran Ün, "Tekerlekler 600 lira. Reklam panosunu da yaptıracağım, onun da 2 bin liraya yakın masrafı olacak. S.A., yaklaşık iki yıl önce de kardeşiyle birlikte bir kadını darbetti. Şu an kardeşi hapishanede. Bana bunu yapan kişi cezasını çekmeli. Adaletin yerini bulacağından eminim" dedi.