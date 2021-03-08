KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR
KORONAVİRÜSE YAKALANDILAR
0
DURUMU AĞIR!
DURUMU AĞIR!
0
YENİ BİLİRKİŞİMİZ YOUTUBE
YENİ BİLİRKİŞİMİZ YOUTUBE
0
PLASTİK ÜRÜNLER KISIRLIK NEDENİ
PLASTİK ÜRÜNLER KISIRLIK NEDENİ
0

Kadın seyyar satıcıya İzmir'de tehdit!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Tülay Ün'ün (48) çay ve pilav sattığı triporterin tekerlekleri kesilip, üzerine sprey boyayla çarpı işareti çizildi. Saldırganın aynı bölgede seyyar olarak çay ve pilav satan S.A. olduğunu iddia eden Ün, "Daha önce de defalarca tehdit etti. 'Buradan gideceksin, burası bana ait. Gitmezsen olacaklardan ben sorumlu değilim' dedi. Kadınlar Günü'nü böyle kutlamak istemezdim. Kadına şiddet maalesef artıyor" dedi

Kadın seyyar satıcıya İzmir'de tehdit!
08 Mart 2021 Pazartesi 16:43

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Tülay Ün'ün 5 yıldır çay ve pilav sattığı triporterına geçen perşembe gecesi saldırı düzenlendi. Ün'ün iddiasına göre, aynı bölgede seyyar çay ve pilav satan S.A., hafif ticari aracıyla geldiği bölgede, park halindeki triporterın tekerleklerini bıçakla kesti. Ardından da triporterın üzerine sprey boya ile çarpı işareti çizdi. Saldırgan aracıyla bölgeden uzaklaştı. Sabah saldırıyı fark eden Tülay Ün, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ün, polise giderek, S.A.'dan şikayetçi oldu.

'BİR YILDIR SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU'

Çok üzgün olduğunu belirten Tülay Ün, "Seyyar arabama zarar veren kişiyi tanıyorum. Çarpı işareti çizmiş. Bu büyük bir tehdit, ölüm tehdidi. Kadınlar Günü'nü böyle kutlamak istemezdim. Kadına şiddet maalesef artıyor" dedi. S.A.’nın kendisini daha önce de tehdit ettiğini söyleyen Ün, "Bu kişi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförü aslında ama 1,5 yıldır seyyar çay da satıyor. Daha önce de defalarca tehdit etti. 'Buradan gideceksin, burası bana ait, gitmezsen olacaklardan ben sorumlu değilim’ dedi. Tehditlere çok fazla kulak asmadım. Bu kadarını beklemiyordum. Bir insanın ekmek teknesine zarar vermek kadar kötü bir şey olamaz. Çok kötü duygular içerisindeyim. Bu seyyar araba benim ekmek teknem, tek kazanç kaynağım" diye konuştu.

'ADALETİN YERİNİ BULACAĞINDAN EMİNİM'

Maddi zararı olduğunu aktaran Ün, "Tekerlekler 600 lira. Reklam panosunu da yaptıracağım, onun da 2 bin liraya yakın masrafı olacak. S.A., yaklaşık iki yıl önce de kardeşiyle birlikte bir kadını darbetti. Şu an kardeşi hapishanede. Bana bunu yapan kişi cezasını çekmeli. Adaletin yerini bulacağından eminim" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #kadın seyyar satıcı #tehdit
Önceki Haber
Helikopter kazasının nedeni açıklandı
Sonraki Haber
Kadın seyyar satıcıya İzmir'de tehdit!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karabağlar’da kutlandı
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Karabağlar’da kutlandı
0
Zübeyde Ana'nın kabrinde 8 Mart anması
Zübeyde Ana'nın kabrinde 8 Mart anması
0
İzmir'den acı haber: Öğretmen okuldaki ilk gününde hayatını kaybetti
İzmir'den acı haber: Öğretmen okuldaki ilk gününde hayatını kaybetti
0
Sürekli: Kadın cinayetleri artıyor
Sürekli: Kadın cinayetleri artıyor
0
Buca Metrosu için beklenen onay geldi
Buca Metrosu için beklenen onay geldi
0
Eldivenleri maviye boyayıp plastik diye sattılar!
Eldivenleri maviye boyayıp plastik diye sattılar!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.