Kadına şiddete karşı pankart

Bornova Belediyesi, kadını şiddete karşı koruyan İstanbul Sözleşmesi'ne Büyükpark’taki ana hizmet binasına astığı dev pankartlarla dikkat çekti

"Kadınların yaşam hakkı, eşitlik ve özgürlük için İstanbul Sözleşmesi yaşatır" yazılı 9x6 ve 5x3 metre ebadındaki pankartlar binanın ana girişine ve Süvari Caddesi’ne bakan yan cephesine asıldı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, İstanbul Sözleşmesi’nin Avrupa Konseyi’nin, kadınlara yönelik şiddet sorununu en kapsamlı şekilde ele alan uluslararası bir anlaşma olduğunu hatırlattı. Kadına yönelik şiddete hiçbir şekilde tolerans gösterilmemesi gerektiğini ifade eden Başkan İduğ, “Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve şiddet uygulayanların gerekli cezaları alması bu sözleşmenin temel taşlarını oluşturmaktadır. Ancak İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamak yetmez. Asıl olan uygulamaktır. Biz de kurum olarak buna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak istedik” diye konuştu.

2011 yılında imzaya açıldı

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, bilinen adıyla İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs 2011'de İstanbul'da imzaya açılan sözleşmedir. Mart 2019 itibarıyla 46 devlet ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmıştır.



