Kadına yaşam hakkı tanıyın

İzmir Milletvekili Bedri Serter kızının gözünün önünde eski kocası tarafından öldürülen Emine Bulut vakasından sonra kadınlarla ilgili yasaların uygulanmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Serter, TBMM kapanmadan da siyasi partiler tarafından üzerinde yasa çalışmaları yürütülen « nafaka » konusuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selçuk'a ve Adalet Bakanı Gül'e yanıtlamaları için konuya dair soru önergeleri verdi ve sordu: Sosyal devlet koşullları gerçekleşti de bizim mi haberimiz yok ?

CHP İzmir Milletvekili Serter, son günlerde yeniden kamuoyunun gündemini meşgul eden ve iktidar tarafından da neden gündeme getirildiğine anlam verilmeyen süresiz nafakanın sonlandırılması konusuna değindi ve kadın sivil toplum örgütlerinin gösterdikleri tepkiye destek açıklaması yaptı. Serter, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 2002 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun'un ilgili maddesinin kadınlar için süresiz nafaka hakkı, yoksulluk nafakası hakkı getirdiğini biliyoruz. Ülkeyi 17 yıldır yöneten iktidarınızda bütün sorunlar bitti, toplumun, kamuoyunun gündeminde olmayan bir nafaka konusu yine gündemde, bu konunun kimlerle oturulup pazarlığının yapıldığını merak ediyoruz ve kamuyou adına da bu konuda bilgilenmek istiyoruz." dedi.

Serter, Boşandıktan sonra hiçbir maddi gücü olmayan ve o güne kadar eğtim almamış ya da hiç çalışmayıp sadece ev içi emek sarfetmiş, çocuk bakmış kadınların elinden nafaka hakkını almanın amacı ne olabilir? Cevap verelim, adaletsizliği tırmandırmak!

İki Bakana sordu

Adalet Bakanına ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına öncelikli olarak soruyorum :

Eşit, adil ve sosyal devlet olmanın gerekliliklerini yerine getirdiniz mi ?

Kadınlar ve erkekler arasında adil yaşam koşullarını oluşturacak ortamları yarattınız mı ?

Kadına yönelik şiddeti önleyebildiniz mi? Uzaklaştırma kararlarının gereğini yerine getirdiniz mi? Elektronik kelepçe uygulamasını hayata hakkıyla geçirebildiniz mi?

Kız çocuklarının okullaşma oranını arttırdınız mı ?

Kadınların okuma yazma oranlarını arttırdınız mı ?

Kadınların istihdamını arttırabildiniz mi ?

Kreşler açtınız mı ?

Kadınların ev içi emeğini karşılayacak maddi ve sosyal tedbirler aldınız mı ?

Nafaka ödemesi gerekirken ödemeyenlere yönelik olarak gereken yaptırımları hayata geçirdiniz mi?

Şimdi bütün bunlara cevap verelim : Hayır. Bu durumda devletin sosyal imkanları kadınların evin dışına çıkmasını kolaylaştırmadıkça nafaka zorunludur, süresiz olmalıdır ve bu medeni kanunun kadınlara verdiği bir yasal haktır !»



Serter, Adalet Bakanı Gül'e ve Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selçuk'a seslendi ve Sosyal devleti güçlendirin, kadınları istihdama katın, bunun için kadınların işgücüne katılımını destekleyin, kız çocuklarının eğitime katılımını arttırın, okuma-yazma bilmeyen kadın kalmayıncaya kadar eğitim kampanyalarına devam edin, kreş açın, ülkenin tüm kadınlarına Atatürk'ün Türkiyesine yakışır eşit, adil bir yaşam sunun, kadınlara ve erkeklere eşit boşanma koşulları sağlayın. Kadına karşı şiddeti engelleyin, kadına yaşam hakkı tanıyın.