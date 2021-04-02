Kanseri yendi, hasta çocuklar için koştu

İzmir'de, yakalandığı kanserden verdiği mücadeleyle kurtulan 17 yaşındaki Ceylin Kubalı, hasta çocuklara bağış toplamak için N Kolay İstanbul Sanal Yarı Maratonu'na katıldı

Henüz 13 yaşında beyninde tümör tespit edilen ve kanser teşhisi konulan, İzmir'de ameliyat edildikten sonra ABD'deki araştırma hastanesinde ışın tedavisi gören Ceylin Kubalı, konuşma güçlüğü çektiği, yürüyemediği zorlu tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Halen yaşamını yürüteç yardımıyla sürdürebilen Kubalı, tedavisi sürecinde kendisine destek olan gönüllülerden etkilenerek kendisi gibi hasta çocuklar için çalışma yapmaya başladı.

Yaptığı el işi çantaları satarak gelirini İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneğine bağışlayan Kubalı, son olarak N Kolay İstanbul Sanal Yarı Maratonu'na katılarak bağış toplamaya karar verdi.

Adım Adım Platformu aracılığıyla bu yıl sanal olarak da düzenlenen maratona İzmir'den katılan Kubalı, Ege Üniversitesinde bulunan stadyumdaki koşu pistine çıktı.

Yürüteciyle pistte tur atan Kubalı, hasta çocuklar için umut oldu.

Hem örnek hem destek olma hedefi

Kubalı, hasta çocuklar için umudu kaybetmemenin çok önem taşıdığını, onlara bu anlamda hem örnek hem de destek olmaya çabaladığını söyledi.

Piste çıkmanın kendisini çok heyecanlandırdığını ifade eden Kubalı, "Kendimi daha iyi hissettim. İyi bir amaca hizmet ediyor olmak, iyilik peşinde koşmak da çok güzel. İyilik yapmanın iyileştirici gücünü tekrar gözler önüne serdik." diye konuştu.

"İyilik her zaman maddi olmuyor"

Beden öğretmeni Mine Vural ise yaklaşık 12 yıldır Ceylin ile birlikte olduğunu, onun azmine hayranlık duyduğunu dile getirdi.

Vural, "Bugün de beraber olmak istedik. Birlikte küçük bir koşu aktivitesi yaptık. Daha nice projelerle Hasta Çocuk Evleri Derneğine destek olacağız. İyilik her zaman maddi olmuyor." dedi.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sevil Ozan ise bu yarışta kaybedenin olmadığını, yarı maratonda Ceylin gibi 9 sporcunun derneğe yardım amacıyla koştuğunu anlattı.

Ozan, maraton organizasyonlarında hasta çocuklar için koşmak isteyenlerin desteğini beklediklerini kaydetti.