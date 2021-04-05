Karabağlar Belediyesi 32. MODEKO'da yerini aldı.

Karabağlar Belediyesi, kapılarını yarın 32. kez ziyaretçilerine açacak Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı'nda (MODEKO), "Mobilyanın kalbi Karabağlar" sloganıyla yer alacak

Bu yıl 6-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda Karabağlar Belediyesi, mobilya sektörünün gelişmesi için bugüne kadar yaptığı çalışmaları ve sektöre verdiği desteği duyurma olanağı bulacak. Özellikle İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası işbirliğiyle yaşama geçirilen ve yapımı hızla süren Marangozluk ve Çıraklık Eğitim Merkezi'nin önemi anlatılacak.

Karabağlar Belediyesi Standı'nda 4 gün boyunca, ilçedeki oyma ustaları el işçiliğinin en güzel örneklerini sergileyecekler. Stantta ayrıca Kavacık Köyü'nün coğrafi işaret belgesi almış dünyaca ünlü üzümüyle yapılmış lokumlar konuklara ikram edilecek.

'Sektörün yanındayız'

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Karabağlar'ın mobilya sektörüyle öne çıktığını ve binlerce kişinin bu işten ekmek yediğini hatırlatarak, "Biz de başından beri sektörün sorunlarına çözüm bulmaya, esnafımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası'yla birlikte önemli bir projeyi hızla tamamlıyoruz. Aydın Mahallemizde yapımını hızla sürdürdüğümüz tesis, sektörün nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesinde önemli bir rol oynayacak" dedi.

Bundan sonraki süreçte de Karabağlar için vazgeçilmez olan sektörün yanında olmaya gayret edeceklerini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Vatandaşlarımızı, Karabağlar'daki mobilya ustalarımızın dünyayla rekabet edebilecek kalitedeki ürünlerini görmeye ve standımızı ziyaret etmeye davet ediyorum" diye konuştu.