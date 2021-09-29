Karabağlar'da okullar onarıldı

Karabağlar Belediyesi'nin eğitime destek çalışmaları çok boyutlu olarak devam ediyor. Bu kapsamda son olarak, öğrencilerin daha sağlıklı koşullarda eğitim alması için bazı okullarda büyük çaplı onarımlar başlatıldı. Çatı tamiri, kapıların ve pencerelerin değiştirilmesi, tuvaletlerdeki sıhhi tesisatların yenilenmesi gibi çalışmalar aralıksız sürüyor

KARBEM aracılığıyla bini aşkın öğrenciye ücretsiz eğitim olanağı sunan, ilkokula yeni başlayan öğrencilere kırtasiye desteği sağlayan, Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'yla barınma sorununa çözüm üretmeye çabalayan Karabağlar Belediyesi, eğitim desteklerine devam ediyor. Bu anlayış doğrultusunda, ihtiyaçları daha önce belirlenen okullarda kapsamlı onarımlar başlatıldı. Yapılan ihalenin ardından yüklenici firma, ilçenin farklı noktalarındaki okullarda çatı tamiri, kapıların ve pencerelerin değiştirilmesi, tuvaletlerdeki sıhhi tesisatların yenilenmesi çalışmalarına girişti. Çatıların elden geçirilmesiyle başlayan bu onarımlar yaklaşık 3 ay devam edecek. Ayrıca bazı okullara iç cephe boyası desteğinde de bulunuldu. 'Eğitimden tasarruf olmaz'

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, eğitimden asla tasarruf yapılamayacağını vurgulayarak, “Yerel yönetim olarak tüm gücümüzle, eğitimin ve geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda okullarımızın boya badana ihtiyaçlarını kendi ekiplerimizle gidermenin yanı sıra, büyük ölçüdeki onarım işlerini de ihale yöntemiyle yerine getiriyoruz. Çünkü eğitimin kalitesi, fiziki mekanların sağlıklı olmasına bağlı. Hedefimiz kış koşulları bastırmadan öğrencilerimizi bir an önce sağlıklı ortamlarına kavuşturmak” dedi. Benzer çalışmalara kimin, hangi kurumun görev alanına girdiğine bakılmaksız devam edileceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmayı, eğitimin yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. Okul yöneticileri de destekleri nedeniyle Karabağlar Belediyesi'ne ve Başkan Selvitopu'na teşekkür ettiler.