Karabağlar'da son teknoloji asfaltlama

Karabağlar Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ne kazandırdığı son teknoloji araçların da katkısıyla asfaltlama atağına geçti. Asfaltlama sezonunu en iyi şekilde değerlendirmek isteyen ekipler, ilçenin dört bir yanında yoğun olarak çalışıyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, vatandaşların kendilerine emanet ettiği her kuruşu yerinde değerlendirerek birçok birime son teknoloji araçlar satın aldıklarını söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nin de asfalt kazıma, asfalt serme, silindir ve kamyonlarla güçlendirildiğini vurgulayan Başkan Selvitopu, "Ekiplerimiz bu araçların katkısını sahada çok net bir şekilde görüyor. İşleri çok kolaylaştı. Böylece zamandan ve emekten tasarruf sağlanmış oldu" dedi.

Eski asfaltın önce "freze" adı verilen araçla kazındığını, sonrasında da "finişer" aracıyla serim yapıldığını belirten Başkan Selvitopu, "Böylece serimin de kalitesi artmış oldu. Muhtarlarımız, vatandaşlarımız da bu nedenle sık sık teşekkürlerini iletiyorlar. Bütçe olanaklarımız doğrultusunda araç parklarımızı güçlendirmeye, benzerlerinin sayısını artırmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından temmuz ayının başına kadar 10 bin tonu aşkın asfaltı, belirlenen program doğrultusunda ilçenin farklı noktalarına serdi. Asfalt, Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde bulunan plentte, Karabağlar Belediyesi ekipleri tarafından üretiliyor.