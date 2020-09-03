Karabağlar Gençlik Merkezi için ihale

Karabağlar Belediyesi’nin, ilçenin önemli bir eksiğini gidermek ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla projelendirdiği Gençlik Merkezi’nin ihalesi 28 Eylül’de yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yaşama geçirilecek tesis, alanında Karabağlar’ın en büyüğü olacak. Başta amatör futbol kulüpleri olmak üzere sporun farklı dalıyla uğraşanlar, modern tasarımı ve altyapısıyla dikkat çeken Karabağlar Gençlik Merkezi’nden yararlanma olanağı bulacak. Karabağlar Belediyesi’nin, 28 Eylül’deki ihalenin hemen ardından yapımına başlamayı planladığı Gençlik Merkezi, sadece ilçeye değil İzmir’e de yeni bir soluk getirecek. 32 dönüm alan üzerine kurulacak merkezde, resmi karşılaşmaların yapılabileceği 3 bin seyirci kapasiteli stat, yarı olimpik yüzme havuzu, çocuk eğitim havuzu, spor salonları, açık spor alanları, tenis kortları, amatör kulüp odaları yer alacak. Judodan basketbola, voleyboldan güreşe kadar birçok branşa hizmet verecek tesis, engelli vatandaşlarımızın erişimine de uygun olacak. Uzundere Rekreasyon Alanı’nın yanı başında yaşama geçirilecek tesisin 2 yılda tamamlanması hedefleniyor

İzmir için de önemli

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ihalede sorun olmaması durumunda tesisin yapımına hemen başlayacaklarını vurgulayarak, “Bu proje sadece Karabağlar için değil kentimiz için de çok önemli. Altyapısı, konumu ve olanaklarıyla İzmir'deki sayılı tesislerden biri olacak” dedi. Karabağlar’da spora özel önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Selvitopu, “Yaşama geçireceğimiz Karabağlar Gençlik Merkezi’yle, bu alanda önemli bir eksikliği gidereceğiz. Özellikle amatör spor kulüplerimiz, çeşitli branşlara ev sahipliği yapacak bu merkezden olabildiğince yararlanacak. Bu merkez, Karabağlar’da spor yapmak isteyen hemen herkese açık olacak” dedi.

Karabağlar Belediyesi’nin mütevazı bütçesine rağmen sporu ve sporcuları desteklemeyi sürdüreceğini vurgulayan Başkan Selvitopu, “Zaman zaman yaptığımız küçük yardımlar, onların ayakta kalmasını sağlıyor. Bundan sonra da desteklerimiz devam edecek. Çünkü biliyoruz ki, gençlerimizi uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan korumanın en önemli yolu, spordan, kültür sanattan geçiyor. Biz de Karabağlar Belediyesi olarak bu tür tesisleri, ilçenin her tarafında yaşama geçirmeye çalışıyoruz. Karabağlar Gençlik Merkezi’nin tamamlanmasıyla, bu yönde çok önemli bir boşluk doldurulmuş olacak” diye konuştu.



