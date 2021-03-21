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Karabağlar Kibar'a çok amaçlı tesis

Karabağlar Belediyesi'nin Kibar Mahallesi'nde projelendirdiği çok amaçlı tesis tamamlanarak, açılışa hazır duruma getirildi

Karabağlar Kibar'a çok amaçlı tesis
21 Mart 2021 Pazar 09:36

Karabağlar Belediyesi'nin Kibar Mahallesi'nde projelendirdiği çok amaçlı tesis tamamlanarak, açılışa hazır duruma getirildi. Üstü modern pazaryeri, orta katı geniş katılımlı toplantıların da yapılabileceği düğün salonu olan 3 katlı tesiste, çok işlevli salonlar bulunuyor. Semt ve kültür merkezi de bu katta yer alıyor. Ayrıca ana hizmet binasındaki Karabağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü de, Eskizmir Zabıta Müdürlüğü'yle birlikte buraya taşınacak.

Uzay çatıyla örtülü pazaryerine vatandaşların kolay ulaşımı için özel yürüyüş rampaları yapıldı. Pazaryerinde tezgah açacak balıkçılar için, fayansla kaplı ve su, elektrik tesisatları hazır özel alanlar oluşturuldu. Buradaki tezgahlarlardan dökülecek atık sular, özel bir sistemle bölgeden uzaklaştırılacak.

Her noktası değerlendirildi

7 bin 200 metrekare inşaat alanını kapsayan projenin her noktasını değerlendirmeye özen gösterdiklerini vurgulayan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Biliyoruz ki Kibar çok amaçlı tesisimiz, özellikle koronavirüs salgını geçtikten sonra yoğun olarak kullanılacak. İş ve özel toplantıların yapılabileceği düğün salonumuz tüm Karabağlar'a hizmet verecek. Zabıta Müdürlüğümüzü de daha sağlıklı ve nitelikli hizmet sunması için, belirli birimleri buraya taşıma kararı aldık. Ana hizmet binamızdaki müdürlük, Eskizmir şubesiyle birlikte burada olacak. Açılışı için gün saydığımız Kibar tesisimiz, diğer yatırımlarımız gibi Karabağlar'a değer katacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Etiketler; #karabağlar #muhittin selvitopu #kibar mahallesi
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