Karabağlar’da camiler ibadete hazırlanıyor

Karabağlar Belediyesi, bugünden itibaren yeniden açılacak camileri hızla ibadete hazırlıyor. Camilerin içlerini dezenfekte eden, giriş noktalarına el dezenfektanları yerleştiren Karabağlar Belediyesi, avlu ve çevresinde de kapsamlı temizlik çalışmaları yapıyor.

Koronovirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında mart ayında toplu ibadete kapatılan camiler, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge doğrultusunda yarınki cuma namazıyla yeniden açılacak. Genelgeye göre, cuma namazı sadece avlusu olan ve sosyal mesafe kurallarının uygulanabileceği camilerde kılınacak. Karabağlar Belediyesi de, bu kapsama giren 26 camide yoğun bir hazırlık çalışması başlattı. Camilerin avlu ve çevresindeki yeşil alanların temizliklerini, bakımlarını yapan Karabağlar Belediyesi, içlerinde de dezenfektan çalışması gerçekleştiriyor. Ayrıca, sadece öğle ve ikindi namazlarının kılınabileceği ilçedeki 85 camide, el dezenfektanlarının yerleştirilmesine, dezenfeksiyonlarının yapılmasına ve temizlik çalışmalarına düzenli aralıklarla devam ediliyor.

Önlemlere devam

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ülkemize sıçradığı andan itibaren salgına karşı etkin ve sistemli bir mücadele yürüttüklerini hatırlatarak, “Maske üretiminden pazaryerlerinin düzenlenmesine kadar çok boyutlu bir çalışma yapıyoruz. Toplu yaşam ve kullanım alanlarımızı sürekli dezenfekte ediyoruz. Cuma namazıyla yeniden ibadet açılacak camilerimizde de, toplum sağlığı için gerekli önlemleri alıyoruz. Vatandaşlardan ricamız, ibadetlerini yerine getirirken hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri” dedi.