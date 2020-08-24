Karaburun'da 'KİM' devrede

Karaburun Belediyesi bünyesinde vatandaşların şikâyet, talep ve önerilerini kolaylıkla iletebilecekleri Karaburun İletişim Merkezi (KİM) faaliyetlerine başladı

Merkez bünyesinde 0535 105 51 99 numaralı WhatsApp hattına gelecek talepler, kurulan sistemde takip numarası ile izlenecek, vatandaşlar taleplerinin durumunu görebilecek.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, seçim öncesinde verdikleri en önemli vaatlerden birinin, vatandaşlardan gelen taleplerin sistematik ve elektronik ortamda izlenmesi olduğunu belirterek, “Pek çok belediyede yer alan, ilçemizde çok önceden kurulması gereken bu sistemin teknik altyapısını hazırlamak üzere iki ayı aşkın süredir çalışıyoruz. Karaburun halkına uzun yıllar hizmet edebilecek inovatif bir alt yapı kurduk. Gelen tüm talep, öneri ve şikâyetleri bizzat sistemden kontrol edeceğim” dedi.

Tüm talepler tek merkezde

Yapay zekâya dayalı sistem ile WhatsApp hattına, belediyenin kurumsal sosyal medya hesaplarına ve telefonla ulaşan tüm talepler tek bir havuzda toplanacak, analiz edilecek ve ilgili birimlerin çözüm süreçleri izlenebilecek.

Başkan Erdoğan, bir vatandaşın hangi mahalleden hangi konuda şikâyet ilettiğini, şikâyetin ne zaman işleme alındığını, hangi birime havale edildiğini, nasıl çözüldüğünü, ne kadar sürede sonuçlandığını tek bir ekranda görebileceklerini de hatırlatarak, kurulan sistem ile Karaburun Belediyesi birimlerinin, vatandaşa hizmet performansını da ölçme imkânı bulacaklarına dikkat çekti.

Uygulama, 08.30 - 17.30 saatleri arasında hizmet verecek. Ad soyad, istek, şikâyet ve öneri hakkında, açık adres ve konum bilgisi, fotoğraf veya video bilgilerini ileten vatandaşlara geri bildirim yapılacak.