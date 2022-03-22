Karaburun halkı yüzer iskele için sandığa gidiyor

Karaburun’da esnaf ve vatandaşların uzun yıllardır beklediği vapur seferlerinin başlamasına az bir süre kala, İZDENİZ bünyesindeki katamaran tipi gemilerin yanaşacağı yüzer iskelenin yeri için son kararı vatandaş verecek.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, ilçe merkezindeki İskele sahilinde yapılması planlanan yüzer iskeleye bazı vatandaşların karşı çıktıklarını belirterek; İZDENİZ bünyesindeki katamaran tipi gemilerin yanaşabileceği yüzer iskele için en uygun yerin neresi olacağı konusunda detaylı bir çalışma yapıldığını anımsattı.

ESKİ İSKELE UYGUN DEĞİL

Başkan Erdoğan; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZDENİZ ve Liman Başkanlığı uzmanlarının yaptığı teknik çalışmada, İskele sahilinde yapılacak dar kapsamlı bir dip taraması ile sahildeki kronman betonunun 15 metrelik bir bölümünün yüzer iskele koymaya en uygun yer olduğuna karar verildiğini belirtti.

İskele sahilinin kuzey ucunda, önceki yıllarda Turyol teknelerinin yanaştığı iskelenin katamaran gemiler için uygunsuz ve güvenliksiz olduğunu vurgulayan İlkay Girgin Erdoğan, 25 Mart 2022 Cuma günü yapılacak referandum ile son sözü Karaburun halkının söyleyeceğine dikkat çekti.

Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Önümüzdeki yaz aylarında başlaması planlanan ve ilçemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamasını beklediğimiz İzmir-Karaburun vapur seferleri konusunda, hemşehrilerimizin iradesini görmek istiyoruz. Örneği Urla’da bulunan yüzer iskelenin aynısı Karaburun’da da olacak. Deniz içinde herhangi bir inşaat faaliyeti olmayacak. Deniz ekosistemini bozacak bir müdahale de olmayacak. Biz Karaburun Belediyesi olarak sadece yaz aylarında sabah ve akşam olmak üzere birer kez geminin yanaşacağı yerin uygunluğu konusunda uzmanlarla aynı görüşe sahibiz. Ancak tepki gösteren ve demokratik haklarını kullanarak eylem yapan vatandaşlarımıza da elbette saygı duyuyoruz. Bu amaçla ikametgâhı Karaburun ilçe sınırları içinde olan tüm hemşehrilerimizi, 25 Mart 2022 Cuma günü 09.00-17.30 saatleri arasında, Karaburun Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek olan halk oylamasında oy kullanmaya davet ediyoruz. Karaburun Belediyesi olarak halkımızı ve ilçemizi yakından ilgilendiren bu konuda, çoğunluğun görüşü doğrultusunda hareket edeceğiz.”