Karşıyaka'da coşkulu kutlama

İzmir’in kurtuluşunun 99. yıl dönümü Karşıyaka’da da anlamlı etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Latife Hanım Anı Evi Müzesi bahçesinde düzenlenen söyleşi ilgiyle takip edildi. Ardından 9 Eylül 1922 yılında Karşıyaka’ya ilk sancağı çeken Bombacı Ali Çavuş heykeli önünde anma töreni gerçekleştirildi. Tören sonrası 9 Eylül coşkusunu zirveye taşımak için düzenlenen kortej yürüyüşü coşku dolu anlara sahne oldu.

İzmir’in kurtuluşunun 99. yıl dönümü Karşıyaka’da da anlamlı etkinliklerle kutlandı. “Dersimiz 9 Eylül” başlığıyla Yazar Haluk Işık moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kent Gözlemcisi ve Yazar Orhan Beşikçi, Tarihçi-Yazar Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu katıldı.

9 Eylül’ün öneminin ve değerinin konuşulduğu söyleşide Tarihçi-Yazar Yrd. Doç. Dr. Ahmet Mehmetefendioğlu şunları kaydetti: “Belki de bir ülkenin tarihinde, bir kurtuluş hiç bu kadar önemli olmamıştı. 15 Mayıs 1919’da sıkılan ilk kurşun nasıl ki bağımsızlık savaşını ateşlediyse 9 Eylül de yeni bir devletin kuruluşunu haberdar edecek sonuçları beraberinde getirmiştir. 9 Eylül demek 15 Mayıs’ta Anadolu toprakları emperyalist ve onun iş birlikçileri tarafından işgal edilmesi sürecindeki son noktanın koyulduğu tarih; bağımsızlık savaşının bittiği ve yeni bir devletin temellerinin atıldığı bir tarihtir. Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919 yılında ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla çıktığı, İstanbul Mütarekesi’nde söylediği ‘Geldikleri gibi giderler’ sözünün bu tarihte anlamını bulduğunu görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk demek; ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’, ‘Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’ demektir. 9 Eylül benim için; Cumhuriyet’imizin kapısını açan önemli ve anlamlı bir tarih demek.”

“HAFIZALARIMIZI CANLANDIRMALIYIZ”

9 Eylül kavramının anlaşılması ve içselleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kent Gözlemcisi ve Yazar Orhan Beşikçi konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “15 Mayıs 1919 işgali, İzmir tarihinin gördüğü en karanlık günlerden bir tanesidir. İşgalciler İzmir’e donanmalarıyla, bombalarıyla, ordularıyla geldiler; hem şehir işgal ettiler hem de çok acı yaşattılar. 8 bin 500 yıllık tarihi bir kentte büyük bir kültürel birikim var. 9 Eylül kutlamaları sadece İzmir’de değil izmir dışında da yapılırdı. 1920’li yıllarda çıkan gazete küpürlerinde bu haberlere rastlayabiliyoruz. Hafızalarımızı canlandırmak zorundayız çünkü bu kentte 9 Eylül'ün izleri hala mevcut.”

“HER BİRİMİZ ÖĞRENMELİYİZ”

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, milli mücadele kahramanlıklarının ve o günlerde yaşanan her bir detayın herkes tarafından bilinmesi ve gelecek nesillere de aktarılması gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “9 Eylül gerçekten sadece bir kentin kurtuluşu değil aynı zamanda bir ülkenin kuruluşu anlamına gelen bir gün. İzmir’in işgalinden sonra yaşanan bütün süreç birbirini tamamlayan çok önemli tarihsel olayların yaşandığı, bir anlamda dünyanın kaderiyle ilgili bir sürecin yaşandığı bir dönem. Bizler tüm bunları detaylarıyla bilmek ve kendimizden sonraki nesillere aktarmak zorundayız. 15 Mayıs’ta İzmir işgal edildiği zaman bütün Anadolu, bütün Türk illeri ayağa kalkıyor. İzmir’in işgali hiç kimsenin vicdanında kabul edemediği bir olaya dönüşüyor. İzmir’in işgalinden Türk milletinin kurtuluşuna kadar geçen süreci her detayıyla bilmeli ve bunu çocuklarımıza da öğretmeliyiz. Bir millet onuruyla, onu mücadele duyar. Türk milletinin nasıl değerli, gerektiğinde onuru için nasıl bir mücadele verdiğini anlamamız için o kahramanlıkları bilmemiz lazım.”

SANCAK BİR KEZ DAHA GÖNDERE ÇEKİLDİ

Söyleşinin ardından Alaybey’de bulunan Bombacı Ali Çavuş’un heykelinin önünde duygu dolu bir anma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Türk Bayrağı bir kez daha göndere çekildi. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanları ve Karşıyaka'nın kurtuluşu için ilçeye ilk giren dört Türk Süvarisi Teğmen Zühtü Işıl, Kurmay Albay Suphi Kula, Binbaşı Zekai Kaur ve Bombacı Ali Çavuş bir kez daha saygı ve minnetle anıldı. Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu düzenledikleri zeybek gösterisi ile törene renk ve anlam kattı. Yazar Ahmet Gürel Karşıyaka’nın ve İzmir’in kurtuluşu ile ilgili bilgi verdi. Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy da, “1875’te Girit’te doğan ve ondan sonra her cephede vatan için çarpışan bombacı Ali Çavuş bizim en önemli değerlerimizden birisidir. Sosyalist gazeteci Hasan Tahsin’in ilk kurşunu emperyalizmin alnına sıkıldı. Daha sonra Mustafa Kemal cephelerde onları bozguna uğrattı. İzmir’in kurtuluşu, emperyalizme bir tokattır; Cumhuriyet’in müjdesidir” diye konuştu.

“KARŞIYAKA ATATÜRKÇÜLÜĞÜN KALESİDİR”

Konuşmasına 9 Eylül’ü bir kez daha kutlayarak başlayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Atatürk ilke ve inkılaplarının izinden ilerlemeye devam edeceklerini belirterek, “Bugün Bombacı Ali Çavuş’un heykeli altındayız ve torunu burada. İzmir 15 Mayıs 1919’da işgal edildiğinde Türk milleti bütün Anadolu işgal edilmiş gibi saydı, herkes ayaklandı. O gün adeta yüreğimize bir hançer saplanmış gibi göründü. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkıp burada son düşmanı denize dökene kadar milli mücadelenin lideriydi. Yaşadığı sürece de, ölümünden yıllar sonra da bize rehberlik ve liderlik yaptı, yapmaya da devam ediyor. Bu mücadelesinde ona omuz veren binlerce vatansever vardı, Bombacı Ali çavuş da onlardan biriydi. Ailesini bırakıp milli mücadeleye katıldı, esir düştü ve o savaşın sonunda önce Menemen sonra Karşıyaka'ya sancağı diken ilk kişi oldu. Bizler bugün de bize yöneltilen tehditlere karşı ayakta kalmak, mücadele etmek ve bu büyük milletin onuruna yakışır bir temsiliyet göstermek zorundayız. 9 Eylüller bu anlam geliyor; İzmir ve Karşıyaka her zaman Atatürkçülüğün kalesi oldu ve olmaya da devam edecek” şeklinde konuştu.

UNUTULMAZ DAKİKALAR YAŞANDI

Tören sonrası 9 Eylül coşkusunu zirveye taşımak için kortej düzenlendi. Salah Birsel Sokağı üzerinden Karşıyaka İskele’ye doğru Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde yürüyen kortej yürüyüşü, Hergele Meydanı’nda son buldu. Karşıyakalılar korteji coşku ve heyecanla selamladı. Bando, Hergele Meydanı’nda verdiği kurtuluş gününe özel mini konser ile vatandaşlara unutulmaz dakikalar yaşattı.

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