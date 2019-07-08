Karşıyaka'da Dünya Değişim Günü

Karşıyaka'da, Uluslararası Değişim Federasyonu (ULUDEF) yetkilileri tarafından düzenlenen 7 Temmuz Dünya Değişim Günü kutlandı

İzmir'de, '7 Temmuz Dünya Değişim Günü' nedeniyle vatandaşlar Karşıyaka ilçesinde bulunan Bostanlı Seyir Terasları'nda bir araya geldi. Geçen yıl 'Değişim Nefesle Başlar' temasıyla kutlanan Dünya Değişim Günü, bu yıl 'Çevre Bilincinde Değişim' temasıyla kutlandı. Saat 19.30'da başlayan etkinliğe katılan İzmirlilere, doğru nefes alıp vermenin rutin hayatta pozitif bir katkı sağlandığı bilgisi aktarıldı. Bu amaçla etkinliğe katılanlara, doğru nefes alıp verme hakkında uygulamalı bilgi verildi.

Bu arada deniz manzarasına karşı yapılan nefes egzersizlerinin yanı sıra Bostanlı Seyir Terasları'na kurulan sahnede müzik grubu konser verdi. Vatandaşlar, müzik grubunun çaldığı parçalara eşlik ederken, bir yandan da dans etti. Saat 21.30'da kutlamalar sona ererken ULUDEF İzmir Temsilciliği, İzmirlilere çevre bilincini arttırmak amacıyla fidan dağıttı.