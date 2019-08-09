Karşıyaka'da zam yerine, indirim var

Türkiye ekonomisinin gidişatı ve zamlar halkı giderek daha fazla zorlarken, Karşıyaka Belediyesi bünyesindeki 5 anaokulu, Kent AŞ bünyesindeki bir kafe ve düğün salonunda ücretleri düşürürken, merkez dışındaki mahallelerde de yeni kafeler açacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatıyla hayata geçirilen uygulamalar kapsamında; Kent AŞ Cumhuriyet Mahallesi Düğün Salonu'nun fiyatlarında yüzde 25 ile 30 arasında indirim yapıldı. Salonun yaz sezonunda; 300 kişilik pasta, meşrubat, orkestra, fotoğraf ve video çekimi de dahil hafta içi fiyatı 2500 liraya, hafta sonu fiyatı 3 bin liraya çekildi. 1 Temmuz sonrası için önceden ödeme yapanların mağdur olmaması adına, indirim miktarı kadar iade yapılmaya da başlandı.

Halk istedi, fiyat düştü

Kent AŞ işletmelerinden Latife Hanım Köşkü Kafe'deki çay fiyatı ise yoğun talep üzerine 1 liraya indirildi. Uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet anlayışını daha fazla vatandaşla buluşturmayı amaçlayan Karşıyaka Belediyesi'nin, merkez dışı mahallelerinden biri olan Latife Hanım Mahallesi ile Fikri Altay Mahallesi'nde yakın zamanda yeni kafeteryalar açacağı da belirtildi.

Eğitimde fırsat eşitliği

Ayrıca, eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla; Karşıyaka'nın Filizleri Anaokulu, Kardelenler Anaokulu, Ahmet Piriştina Anaokulu, Mavibahçe Anaokulu ve Muzaffer İzgü Anaokulu'nun ücretlerinde, geçen döneme oranla yüzde 15 indirim yapıldı. Bu 5 kurumun aylık fiyatı 600 liraya düşürüldü. İsmail Cem Kültür Merkezi ile Bülent Ecevit Kültür Merkezi bünyesinde yarım gün faaliyet gösteren oyun odaları da ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek. n Pelin Atmaca

İnsan odaklı hizmet



Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet ürettiklerini vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay "İlçemizin her köşesine ve her kesime hizmet etmek bizim vazifemiz. Bu anlayışla ülke ekonomisindeki olumsuz gidişata rağmen, ücretli olarak vermek durumunda olduğumuz bazı hizmetlerde tüm imkanlarımızı zorlayarak indirim kararları aldık. Fiyat düşüremiyorsak da zam yapmamak adına büyük bir direnç gösteriyoruz. Bunu da kurumumuzu zarar ettirmeden yapıyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaya, Karşıyakalıların yüzünü güldüren uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.