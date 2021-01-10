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Karşıyaka'yı Hakan Kuş uçurdu

MİSLİ.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son maçlardaki puan kayıplarına rağmen devreyi Play-Off hattında dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka'yı ilk yarıda golcüsü Hakan Kuş taşıdı

Karşıyaka'yı Hakan Kuş uçurdu
10 Ocak 2021 Pazar 14:42

Karşıyaka'nın ilk yarıda 16 maçta attığı 21 golün 10'unu Hakan kaydetti. Takımın skor yükünün yarısını tek başına çeken tecrübeli golcü, ilk haftadaki Isparta 32 Spor deplasmanı hariç ilk yarıda alınan 8 galibiyetin 7'sine golleriyle direkt katkı yaptı.

Henüz ilk devreden geçen sezon 28 maçtaki 8 gollük performansını sollayan, geçen sezonki eleştirilerin ardından taraftarın güvenini tekrar kazanan Hakan Kuş, kariyerinin en skorer sezonunu geçirmeye de çok yaklaştı. Grupta gol krallığı yarışında da zirvede bulunan Kaf-Kaf'ın yıldızı ikinci yarıda 3 gol daha atarsa 2018-2019'daki 12 gollük bireysel gol rekorunu geliştirecek. Karşıyaka'da sezonun ilk yarısında Doğukan 4, Cenk 2, Anıl, Fatih, Namık Barış, Batuhan ve Özkan 1 gol attı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #karşıyaka #hakan kuş
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