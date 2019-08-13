Karşıyaka’da ‘hızlı çözüm’ dönemi

Karşıyaka Belediyesi, haftanın her günü aktif şekilde hizmet veren “WhatsApp İletişim Hattı” aracılığıyla, vatandaşların şikayet ve taleplerini hızla çözüme kavuşturuyor.

“0530 125 13 55” numarasını akıllı telefonlarına kaydeden Karşıyakalılar, iletmek istedikleri mesajları, fotoğraf ve konum bilgisi de ekleyerek, en kolay yoldan belediyeye ulaştırabiliyor.

Özel ekip ile hizmet

Kurulan özel ekip tarafından değerlendirmeye alınan iletiler, ilgili müdürlüklerle paylaşılarak kısa sürede çözüm sağlanıyor. Ardından mesaj sahibine geri dönüş yapılıyor ve durum hakkında bilgi veriliyor. Vatandaşların belediyeye gelmeye gerek kalmadan, sorun ve ihtiyaçlarına hızla yanıt bulabilmesini sağlayan uygulama, ayda ortalama bin Karşıyakalı tarafından tercih ediliyor.

“Bir telefon kadar yakınız”

En hızlı ve etkin şekilde hizmet üretmek için çalıştıklarını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve önerilerine büyük önem veriyoruz. Belediyecilik hizmetlerimizi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışırken, bir yerde eksiklik ve aksama varsa, vatandaşımızın bize bunu hemen bildirmesini istiyoruz. Talep ve önerilerin de belediyemizle kolaylıkla paylaşılmasını istiyoruz. WhatsApp Hattımızı bu amaçlarla daha aktif ve işler hale getirdik. Daima bir telefon kadar yakınız” dedi.