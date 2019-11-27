Kayıp sendika temsilcisi foseptikte ölü bulundu

Urla'da hakkında kayıp ihbarı yapılan DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak ölü bulundu.

Kayıp sendika temsilcisi foseptikte ölü bulundu
27 Kasım 2019 Çarşamba 14:08

Alınan bilgiye göre, Sıra Mahallesi Küme Evleri mevkisindeki arazide zeytin toplayan vatandaşlar, foseptik kuyusunda bir cesedin olduğunu görünce durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından kuyudan çıkarılan cesedin, Mithat Paşa Caddesi'ndeki evinden 22 Kasım'da çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan DİSK'e bağlı Urla Emekli-Sen temsilcisi Harun Bayrak olduğu yakınları tarafından tespit edildi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Urla Belediyesinde işçi olarak çalıştığı sırada DİSK'e bağlı 4 nolu Genel-İş Şube Başkanlığına seçilen Bayrak'ın, emekli olduktan sonra da Urla Emekli-Sen temsilcisi olarak görev yaptığı öğrenildi. Bu arada ekiplerin dün de söz konusu bölgede Bayrak'ın ceketi, cüzdanı ve cep telefonunu bulduğu belirtildi.

Önceki Haber
Fethiye'de kaza: Gürcistanlı kadın öldü
Sonraki Haber
Tsunami'ye dikkat çekti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.