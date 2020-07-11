Kemalpaşa'da piliç kesimhanesinde çıkan yangın söndürüldü

Kemalpaşa ilçesinde bir piliç kesimhanesinde çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişiden biri hastaneye kaldırıldı.

Kemalpaşa'da piliç kesimhanesinde çıkan yangın söndürüldü
11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:42

İzmir - Ankara kara yolu üzerinde Bağyurdu Mahallesi sınırları içindeki bir piliç kesim ve işleme tesisinin paketleme bölümünde kaynak çalışması sırasında paneller alev aldı. İşçilerin tahliye edildiği tesisteki yangın, İzmir ve Manisa'dan 8 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti, biri hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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