Kemeraltı esnafı yüksek elektrik faturalarına tepki gösterdi!

Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, yüksek elektrik faturalarına tepki gösterdi. Ortak açıklama yapan esnaf, elektrik faturaları ile kiralarının aynı seviyelere ulaştığını söyledi. Yapılan açıklamada, "küçük esnafa adeta çalışma kapat git denilmektedir" ifadeleri kullanıldı

FATİH ÖZKILINÇ- Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnafı, uzun zamandır küçük esnafı zor durumda bırakan ağır ekonomik koşullar ve son günlerde fahiş oranda artan enerji fiyatlarının dayanılmaz hale gelmesi üzerine Konak Meydanı’na çıktı. Kemeraltı Hayat Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasında küçük esnafı boğan zamların geri çekilmesini istedi.

Küçük esnafı ezdirmeyin

Basın açıklaması metnini okuyan Kemeraltı Hayat Platformu Başkanı Cem Ali Ceylan, “Bugün burada toplanmamızın birkaç sebebi var. Bunlardan en önceliklisi ise işimize, aşımıza, nafakamıza varlığımızı sürdürmek ve yaşam hakkımızı korumaktır aslında. Esnaf eski köklü kadim bir kültürden ahilik kültüründen feyz alarak görgüsü, bilgisi alınteri ve sermayesi ile rızkını kazandır. Esnaf budur. Esnafı böyle tarif edebiliriz. Bizlerin helal kazan. Düsturu ile akıttığımız alın terini karşılığı kuruş kuruş lira lira topladığımız elde ettiğimiz kazancının tekelci elektrik şirketleri tarafından cebimizden biner lire biner lira alınmasına itiraz ediyoruz. Bu haksız ve orantısız elektrik zammının geri çekilmesini istiyoruz. Esnafı elektrik çarpmıştır. Elektrik faturaları kiralarımız ile aynı seviyeye hatta daha da yüksek seviyelere ulaşmıştır. Biz küçük esnaf özelleştirilen elektrik şirketlerine çalışmayı reddediyoruz. Devletimizden üç kuruşa aldıkları birim fiyatı bizlere 13 kuruşa satmaları kabul edilemez. Bu şirketler de fahiş fiyatlarla mal satan marketler gibi denetlenmelidir. Yapılan son zamlarda küçük esnafa adeta çalışma kapat git denmektedir. Biz küçük esnaf dövizle krediye borçlanmış büyük elektrik şirketlerinin kredi faizlerini ödemek istemiyoruz. Sosyal devlet ilkesi olarak halkın temel ihtiyaçlarının minimum ücretlerle karşılanması, dar gelirli vatandaşlar gibi küçük esnafın da büyük tekelci şirketlere karşı ezdirilmemesi gerekiyor” dedi.

Yediğimiz ayazı unutmayız

“Bizler Kemeraltı Esnafı tek tek küçük esnaf olabiliriz. Ama birlikte 80-90 bin kişilik dev bir aileyiz” diyerek açıklamalarını sürdüren Ceylan, “Kemeraltı on bin esnafı ve on binlerce çalışanı ile İzmir ekonomisi içinde ülke ekonomisi içinde vazgeçilmez bir değerdir. Bu unutulmamalı. Bizim çok güzel bir atasözümüz var arkadaşlar Der ki; ‘Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz.’ Biz de unutmayız. Biz de bugünleri belki geçiririz belki bir kısmımız silinir kaybolur gider ama yediğimiz ayazı biz de unutmayız. Birileri için seçim sandığı olan sandık bizim için geçim sandığıdır. Bizim geçim sandığımızda günü geldiğinde hatırlatmak için burada” ifadelerini kullandı.

Zamlar geri alınsın

Küçük esnafın artık nefes alamaz hale geldiğini belirten Ceylan, “Bir çok köklü işletmeler kepenk kapatma noktasına gelmiştir. Pandeminin yarattığı olumsuz koşullar yetmezmiş gibi dövizdeki anlaşılmaz değişimler Türk lirasında değer kaybı vatandaşın satın alma gücünü etki ederek esnafımızın bir kez daha işlerinin düşmesine sebep olmuştur. Bununla da bitmedi. Küçük işletmeler esnafın ve işletmelerin yok olması için adeta bir darbeye daha ihtiyaç vardı sanki bu yüksek enflasyon, işletme giderlerinin karşılanamayacak oranda artması, artan kira, stopaj, vergiler ve sonunda da fahiş oranda artan enerji fiyatları ile esnafa bu darbe vurularak adeta nefes alamaz hale getirmiştir. Unutulmasın ki esnafımızın sosyal hayat içerisindeki yeri ekonomik koşulların zor olduğu zamanlarda daha da önemli hale gelir. Küçük esnaf her zaman olduğu gibi bugün de dar gelirli vatandaş, fakir fukara, ihtiyaç sahibi insanların ihtiyaçları karşısında insani tutumunu esnaflık ahlakından gelen derin kültürünü sürdürerek toplumdaki birleştirici gücünü korumaktadır. Değerli halkımızın şunu da bilmesini isteriz ki biz küçük esnaf herhangi bir siyasi düşüncenin görüş ve etkisinde kalarak burada değiliz. Biz küçük esnaf sadece mevcut koşullarda içinde bulunduğumuz durumu kamuoyuna aktarmak ve biz esnafların nefesini kesen zamların geri alınmasını talep etmek için buradayız. Esnafı boğan zamlar geri alınsın. Talebimiz budur” diye konuştu.