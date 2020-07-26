Kemeraltı’nda  taşkın bitecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kemeraltı çarşısı için büyük önem taşıyan altyapı projesinde bir kez daha düğmeye bastı. Yedi ayda tamamlanması planlanan proje kapsamında bölgedeki içme suyu ve atıksu hatları da iyileştirilecek

Bir önceki yüklenicinin çekilmesi nedeniyle yeniden ihalesi yapılan Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi sayesinde aşırı yağışların Kemeraltı'nda baskınlara yol açması önlenecek. Yedi ayda tamamlanması planlanan proje kapsamında bölgedeki içme suyu ve atıksu hatları da iyileştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak-Kadifekale turizm rotasının en önemli aksı Kemeraltı’nı geleceğe taşımak için altyapı çalışmalarına yeniden hız kazandırdı. Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi ile aşırı yağışlarda yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltı’nda baskınlara yol açan yağmur sularının denize deşarj edilmesini sağlayacak terfi istasyonunun yapımında son aşamaya geçildi. Sıra pompaların denize deşarj bağlantılarının tamamlanmasına geldi. Yedi ay sürecek çalışmaların ardından terfi istasyonu hizmete alınabilecek. Bu çalışmalar kapsamında Fevzipaşa Bulvarı, Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Eşrefpaşa Caddesi’ndeki içme suyu ve atıksu hatlarının yenilenme işlemleri de sona ermiş olacak. Yeni bağlantılarla bölgedeki mevcut altyapı güçlendirilecek. Çalışmaların bir bölümü İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Konak Pier arasındaki sahil kesiminde devam edeceğinden bu bölge bariyerlerle kapatılarak güvenlik önlemi oluşturuldu.

Yer teslimi yapıldı

Bir yıllık aradan sonra yeniden uygulamaya alınan projenin yedi ayda tamamlanması hedefleniyor. 11 Ocak 2018’de başlayan Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi’nde yüklenici firma tarafından imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları gerekçe gösterilerek işin tasfiyesi istenmişti. 9 Ağustos 2019 tarihinde tasfiye talebi onaylandı ve tekrar ihale sürecine gidildi. İhale süreci tamamlandıktan sonra 19 Haziran 2020’de yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Bölgeyi yağmur suyu tahliyesi bakımından rahatlatacak Birinci Etap çalışmalarının 210 gün içinde tamamlanması planlanıyor.



