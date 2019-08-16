Kese kağıdı dağıtıp kabukları topladı

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Karşıyaka sahilinde çekirdek kabuklarının yerlere atılmasını önlemek ve temiz bir çevre için farkındalık yaratmak amacıyla vatandaşlara kese kağıtları dağıttı.

Bostanlı sahil bölgesinde gerçekleştirilen etkinlik, önceki gece saat 21.00 sıralarında Balıkçı Barınağı'ndan başladı. Organizasyona Başkan Cemil Tugay ve Genel Sekreter Buğra Gökçe ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi'nin bürokratları, zabıta ve temizlik ekipleri de katıldı. Sahilde oturan vatandaşlara çekirdek ve kuruyemiş atıkları için kese kağıtları dağıtılırken, çevre kirliliğine karşı duyarlılık çağrısı yapıldı.

Kirletene ceza gelecek

Daha temiz bir çevre için her bireye sorumluluk düştüğünü vurgulayan Başkan Tugay "Çevre bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz bu etkinliği, gelecek hafta da Alaybey sahilinde gerçekleştireceğiz. Bir yandan da sosyal medya üzerinden, sahilimizin ve çevremizin temiz tutulması için çağrılarımızı sürdüreceğiz. Bir sonraki aşamada cezai yaptırımlarımız olacak" dedi. Yaklaşık 2 saat süren etkinlik boyunca Başkan Tugay'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar da kampanya için teşekkür etti ve tam destek sözü verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ise daha sağlıklı bir kent ve daha temiz bir çevre için iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı. Cemil Tugay ve Buğra Gökçe, projeleri ve ortak çalışmaları hakkında da görüş alışverişinde bulundu.



