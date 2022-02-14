Kılıçdaroğlu İzmir'den seslendi: Elektrik zamlarını geri al!

İzmir tarihinin en büyük yatırımı olan Buca Metrosu'nun temeli atıldı. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Burada konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a seslenerek ' Yüzde 127 zam Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmıyor, elektrik zamlarını geri al" dedi. Konuşma sırasında alanda bulunan vatandaşların “Hükümet istifa” sloganları üzerine Kılıçdaroğlu “Ortada hükümet yok ki istifa etsin, bir kişi var. Hükümet falan yok eskiden vardı. Şundan emin olun, siz güzel bir Türkiye’de yaşayacak, yeniden özgürlüğü tadacaksınız. Yeniden güzelliği göreceksiniz." dedi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu’nun temeli Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla atıldı. Yaklaşık 12 milyar liralık maliyetle dört yıl içinde tamamlanması planlanan 13,5 kilometrelik metro hattı 11 istasyondan oluşacak. İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 5’inci aşamasını oluşturan ve sürücüsüz olarak hizmet verecek Buca Metrosu, büyükşehir belediyesinin kendi ekonomik gücüyle inşa edilecek. Şirinyer Pazaryeri'nin arkasındaki Şirinyer ESHOT Garajı'nda düzenlenirken Çamlıkule İstasyonu’nun bulunacağı alanda ise Buca Metrosu’nun kazısı başladı.Kazı görüntüleri eş zamanlı olarak tören alanında ekrana yansıtıldı.

“Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmıyor”

Tarihi törende İzmirlilere seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hiç endişe etmeyin gerçekten de güzel günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceksiniz, bunun altyapısını oluşturacağım. Bu ülkenin güzel gençleri size yaşanabilir bir ülke bırakacağız. Millet İttifakı ile bunu yapacağız. İzmir için tarihi bir gün. En büyük yatırımlardan birisi. Bütün baskılara rağmen, ekonomik avantajların kısıtlanmasına rağmen belediye başkanlarımız ellerinden gelen çabayı gösteriyor. Ankara’ya mesaj gönderdiler, buradan ben de göndereyim: Yakında bakanlar kurulunu toplayacaksın, elektrik zamlarını geri al! Yüzde 127 zam Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmıyor. Elektrik bedava. Yol parası, elektrik parası ödemeyeceksin. Vatandaşa gelince yüzde 127 zam” dedi.

“Ortada hükümet yok”

Konuşma sırasında alanda bulunan vatandaşların “Hükümet istifa” sloganları üzerine Kılıçdaroğlu “Ortada hükümet yok ki istifa etsin, bir kişi var. Hükümet falan yok eskiden vardı. Şundan emin olun, siz güzel bir Türkiye’de yaşayacak, yeniden özgürlüğü tadacaksınız. Yeniden güzelliği göreceksiniz. Bu ülkenin her ilinde herkes huzur içinde gezecek. Barışı, özgürlüğü, birlikte yaşamayı getirecek, kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. 85 milyonun kucaklaştığı güzel bir Türkiye’yi birlikte hazırlayacağız. Bu ülkede adaletin olmadığını, binlerce çocuğun yatağa aç girdiğini, büyük kaynakların beşli çetelere tahsis edildiğini, evlerde huzurun olmadığını, geçinmenin çok zor olduğunu biliyorum. Bütün bunlara rağmen moralinizi bozmayın, sandık gelecek onları demokrasi içinde göndereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız ve güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Kavga etmeden sorunlara akılcı çözümler getirerek güzel ve huzurlu bir Türkiye inşa edeceğiz. Gençler tweet attığınızda korkmayacaksınız, sabah evinizi polis basmayacak, bundan korkmayacağız. Millet İttifakı’nın iktidarında halk için çalışacağız, kimse aç ve açıkta kalmayacak. Halktan topladığımız her kuruşun hesabını halka vereceğiz. Halka hesap vermeyen bir siyasi anlayışı reddediyoruz, hep birlikte reddedeceğiz” diye konuştu.

“Endişe etmeyin, sabırla bekleyin”

“Türkiye’nin sorunlarını biliyoruz ama umutluyuz” diyerek açıklamalarını sürdüren Kılıçdaroğlu, “Beraber güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Karamsarlığa kapılmayın, ne derlerse desinler inançla, kararlılıkla adım atacağız. Hedef halkın, milletin iktidarı. Bir avuç azınlığın değil, halkın iktidarı. Beraber yöneteceğiz. Belediye başkanlarımız bütün aksaklıklara rağmen görevlerini yapıyorlar. İzmir’de tarihin en büyük yatırımı, İstanbul’da 10 ayrı metro inşaatı sürüyor. Antalya’da, Mersin’de Adana’da… Belediye başkanlarımız halk için çalışıyor. Yaptıkları yatırımların hesabını halka veriyorlar. Her kuruşun hesabını veren bir devlet hayalimiz, bu hayali gerçekleştireceğiz. İzmir’in dağlarında çiçekler çok açtı, açmaya devam edecek. Bu yatırımı gerçekleştiren herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah dört yıl sonra hep beraber kurdele kesecek ve temelini attığımız metronun açılışını yapacağız. Endişe etmeyin, sabırla bekleyin. Sandığı getirecekler derslerini vereceğiz. Demokratik yollardan bir daha gelmemek üzere bunları göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Soyer’den anlamlı hediye

Törende Başkan Soyer, CHP lideri Kılıçdaroğlu’na Buca Metrosu’nun maketini armağan etti.