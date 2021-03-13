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Kılıçdaroğlu'ndan esnafa destek sözü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir programı kapsamında güne İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sebze ve Meyve Hali’nde başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, esnafa seslerinin duyurulması için destek sözü verdi

Kılıçdaroğlu'ndan esnafa destek sözü
13 Mart 2021 Cumartesi 10:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Örnekköy’de gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesinin temel atması töreni için İzmir’e geldi. Kemal Kılıçdaroğlu güne, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Buca Sebze ve Meyve Hali’nde başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte esnafın sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, burada esnaf ve çalışanlarla vatandaşlarla dertleşti. Pandemi dolayısıyla zor günler geçirdiğini dile getiren esnafa destek sözü veren Kılıçdaroğlu, “Sorunları hep beraber çözeceğiz. Bir elin nesi var, iki elin sesi var” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu esnaf ziyaretinin ardından, İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği yöneticileri ile bir toplantı yaptı.

Etiketler; #kemal kılıçdaroğlu #izmir #kılıçdaroğlu hal
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