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Kınık'ta maden ocağında göçük! Vali Köşger açıklama yaptı

İzmir’in Kınık ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre, göçük altında çok sayıda işçinin kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Patlamayla ilgili İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'den açıklama geldi

Kınık'ta maden ocağında göçük! Vali Köşger açıklama yaptı
18 Aralık 2021 Cumartesi 22:50

Olay, Kınık ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’ye ait kömür ocağında patlama meydana geldi.

Grizu patlaması olduğu belirtilen olay sonrası İzmir ve Manisa’dan sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre, göçük altında çok sayıda içinin kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Kınık kömür ocakları, daha önce facianın yaşandığı Soma’daki madenlere çok yakın bulunuyor.

İZMİR VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI


Patlamayla ilgili İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger yaptığı açıklamada, “İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verdi.

Etiketler; #izmir #kınık #kınık maden patlaması #izmir maden #maden ocağı göçük
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