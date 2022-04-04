Kıymetli taşların yeni merkezi İzmir

Geçtiğimiz aylarda İzmir’de açılan Gemoloji Laboratuvarı ile kıymetli taşların sertifikalanmasında zaman ve ağır maliyet kayıplarının önüne geçen İzmirli kuyumcular, laboratuvarının bilinirliğinin artırılarak dünyada bu sektörde yer alan dört firmadan biri olmasını istiyor.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir Kuyumcular Odası’nın, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir Ticaret Odası (İZTO) ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nin (DEÜ) destekleriyle hayata geçirilen Gemoloji Laboratuvarı, İzmir’de kuyum ticareti yapan esnafın zaman ve maliyet kaybının önüne geçiyor.

Zaman ve maliyet kaybının önüne geçildi

İzmir Ticaret Odası(İZTO) Mücevher, Saat ve Hediyelik Eşya Grubu Meslek Komitesi Meclis Üyesi Halil Telli, İzmir’de hayata geçirilen altın, pırlanta, elmas ve mücevheratların gerçek olup olmadığının saniyeler içinde tespit edilebildiği incelenen kıymetli taşların değerine göre sertifikalandırıldığı laboratuarı ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Telli, “Kuyumculuk mesleğinin olmazsa olmazlarından olan pırlanta, elmas, yakut, zümrüt, safir gibi değerli taşların değerlendirmesini, raporlamasını ve sertifikasyonunu sadece üç firma yapıyor. ABD, Belçika ve Hindistan menşeli bu firmaların dünyanın belirli noktalarında laboratuarı var. Tüm dünyadaki kuyumcular da ellerindeki taşlara belge almak istediklerinde üç firmanın laboratuarı başvurmak zorunda kalıyor. Ülkemiz kuyumculuğunun hatırı dünyada sayılı bir yerde olmasına rağmen bu üç firmanın bizim ülkemizde herhangi bir laboratuarı yok. Biz elimizdeki değerli taşlara belge almak için bize en yakın olan Belçika menşeli firmaya göndermek zorunda kalıyorduk. Bu süreç bir ay gibi ciddi bir zaman kaybına neden olurken aynı zamanda ciddi bir maliyete neden oluyordu. Biz konuda meslek komitesi olarak İzmir Kuyumcular Odamızla birlikte çalıştık. İZTO Başkanımız Mahmut Özgener’in çabası ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) desteğiyle gemoloji laboratuarı, geçtiğimiz aylarda hayata geçti” dedi.

Tek eksiğimiz bilinirlik

İzmir’de çok önemli bir projenin hayata geçtiğini belirten Telli, “Gemoloji laboratuarı ile şu anda sadece bölgemize hizmet veriyoruz. İkinci adımda ülke çapına hizmet vermeyi planlarken daha da ötesine geçerek ‘dünya çapında bir firmaya neden dönüşmeyelim’ diyoruz. Kolay bir süreç değil biliyoruz. Ancak bu sektörde boşluk var. Dünya genelinde sadece 3 firma var. ‘Biz niye dördüncüsü olmayalım?’ diye yola çıktık. Bizim gemoloji laboratuarımızın dünyadaki üç firmanın laboratuarından eksiği yok, hatta artıları var. Bilinirliğimiz az olduğu için onlar kadar yoğunluğumuz yok. Üç firmaya talep daha fazla olduğu için bizim kadar vakit ayırmayabiliyorlar. Biz daha çok zaman ayırıyoruz bu nedenle bizim hata payımız daha az çıkıyor. Bu anlamda laboratuarımız daha güvenilir. Tek eksiğimiz bilinirlik. Bunu da zamanla aşacağız” diye konuştu.