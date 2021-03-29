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Kız arkadaşını beyzbol sopası ile dövdü!

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde kız arkadaşı Zeynep Ç.'yi (24), sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği gerekçesiyle beyzbol sopasıyla darp ettiği öne sürülen Berk Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı

Kız arkadaşını beyzbol sopası ile dövdü!
29 Mart 2021 Pazartesi 14:31

Olay, geçen salı günü, Nergis Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İzmir'de bir kafeteryada ‘Barista’ olarak çalışan Zeynep Ç. ile aynı işyerinde çalışan erkek arkadaşı Berk Ö. arasında geçen 23 Mart'ta Nergis mahallesinde birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. İddiaya göre Berk Ö., Zeynep Ç.'ye sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için bağırıp, evdeki beyzbol sopası ile vurmaya başladı. Aldığı darbeler sonrasında vücudunda morluklar oluşan Zeynep Ç., Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne gidip darp raporu aldı. Ardından polise giden Zeynep Ç., Berk Ö.'den şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, hakkında bir başka suçtan da arama kararı bulunan Berk Ö.yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından geçen cuma günü adliyeye sevk edilen Berk Ö., tutuklandı.


'KIZINI DÖVDÜM'


Olayla ilgili konuşan Zeynep Ç., "Koluma, göğsüme, bacaklarıma, belime beyzbol sopasıyla vurarak, 4-5 saat boyunca beni darp etti. Çok korktum, hala kendime gelmeye çalışıyorum. Hastaneden çıkar çıkmaz direkt İstanbul'a, ailemin yanına geldim. Ben yoldayken annemi arayıp, 'Kızını dövdüm, ama önce nedenini bir sor, ben haklıydım' tarzında şeyler söylemiş. Umarım hak ettiği cezayı bulur" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #karşıyaka #kadın şiddet #beyzbol sopası ile dayak
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