Komşu ile ilişkiler güçlenecek

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i makamında ziyaret etti. Başkan Sengel, iki ülke arasındaki dostluk bağları ve iş birliğinin güçlenmesi temennisinde bulundu.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i makamında ziyaret etti. İiki ülke arasındaki dostluk bağları ve işbirliğinin güçlenmesi temennisiyle gerçekleşen ziyarette Başkan Sengel; "Bu topraklarda ortak değerlerimiz var. Bu ortak değerleri birlikte taçlandırabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Selçuk Efes gibi bir kentin belediye başkanı olarak bir kadını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia; "Her yıl binlerce Yunan bu bölgeyi ziyaret ediyor. Ben Sayın Sengel'i bu güzel ve tarihi kentin belediye başkanı olarak görmekten dolayı mutlu olduğumu belirtmek istiyorum" dedi.

İnanç turizmi

Selçuk Efes'in kültürel ve tarihi anlamda önemli bir rota olduğunu belirten Papoulia; "2016 yılından bu yana Patrik Bartholomeos'un yaptığı ayin için buraya geliyoruz. Biz Selçuk'ta bulunan değerlerle iki ülke arasında ticari, kültür ve inanç turizmine dayalı ilişkilerin güçlenmesini istiyoruz. Bu görüşmenin, her iki halkın da yararına olan, yakın bir işbirliğinin başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Selçuk Efes doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle dünyanın her yerinden gelen turistler için turizm destinasyonları olabilir" dedi.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, ayrıca Kuşadası'nda açılan Vize Başvuru Merkezi ile Samos ve diğer Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına hizmet verildiğini sözlerine ekledi.

Ortak değerlerimiz var

Doğru ve güzel işler yapmak için işbirliğinin şart olduğuna dikkat çeken Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Bir arada yapacağımız doğru işlerin bir tanesi de Sayın Papoulia'nın söylediği gibi inanç turizmidir. Çünkü Selçuk Efes, Efes Antik Kenti, Saint Jean, Artemis gibi değerlere sahip olmanın yanı sıra inanç turizmi açısından da büyük bir potansiyele sahiptir. Bu anlamda bir arada yapabileceğimiz işler beni çok heyecanlandırıyor. Bu topraklarda ortak değerlerimiz var. Bu ortak değerleri birlikte daha da taçlandıracağımızı düşünüyorum. Bu değerlere hep beraber sahip çıkarak doğru işler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'i makamında ziyaret etti. İki ülke arasında geliştirilecek bağların güçlenmesinin hedefleyen Papoulia ve Başkan Sengel'in Selçuk'un inanç turizmi üzerine potansiyeli üzerine hemfikir oldukları ziyaret Başkan Sengel, Argyro Papoulia ve beraberindeki heyetin Şirince gezisinin ardından son buldu.