Konak Belediyesi'ne Avrupa'dan ödül

Konak Belediyesi, Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödülleri arasında yer alan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Ödülü’nü kazandı

Konak Belediyesi, 47 ülkenin üye olduğu Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nden ödül aldı. 2020 yılında özellikle vatandaşların yönetimine katılmasının sağlanmasına, demokrasinin vurgulanmasına, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla işbirliği kurulmasına yönelik çalışmaları değerlendirilen Konak Belediyesi, Avrupa Konseyi’nin en prestijli ödüllerinden Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Birlikte Konak anlayışı kazandırdı

Tüm dünyanın Kovid-19’la tanışıp pandemiyle mücadele etmeye başladığı en zor yıl olan 2020’de yapılan çalışmalarla ödüle layık görülmekten büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Üstelik 2020 için ana tema ‘Yerel Demokrasi: Güven İnşa Etmek’ olarak belirlenmişti. Bu tema altında yaptığımız çalışmalar değerlendirildi. Bu zaten Konak’ta göreve geldiğimiz günden bugüne en önem verdiğimiz konulardan biri. Şehrimizi ‘Birlikte Konak’ anlayışıyla yönettiğimizi her zaman vurguluyoruz. Vatandaşlarımızın güvenine her zaman layık olmaya çalışıyor, hemşehrilerimize bu anlayışla hizmet ediyoruz” diye konuştu.

“Önemli bir kilometre taşı”

Ödülün Konak’ın özellikle konseye üye ülkelerde tanınırlığını artıracağını vurgulayan Batur, “İlçemiz çok ciddi bir turizm potansiyeline sahip; çünkü çok köklü bir tarihimiz, kentimizin dört bir yanında tarihi yapılarımız var. Konak’ın var olan bu potansiyelini, adını dünyaya duyurmak istediğimizi ve bunu kentsel dönüşümle birlikte ana hedef olarak saydığımızı da daha önce ifade etmiştik. Aldığımız bu ödülün de bu yolda önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyoruz” dedi.

Yeni çalışmaların önünü açacak

Konak Belediyesi’ne ödülü, vatandaşların yönetime katılmasının sağlanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar ile sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla oluşturulan işbirlikleri getirdi. Ödülün alınmasında gençlere, dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar da etkili oldu. Konak Belediyesi, İklim Krizi Sempozyumu, Demokratik Katılım Çalıştayı, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri gibi birçok çalışmada sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etti. Ödülün yeni hibe programlarının, proje ortaklıklarının, uluslararası üyelik ve uluslararası kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasına, yeni kamu yatırımları yapılmasına imkân sağlaması bekleniyor.

Ödül töreni ise 26 Şubat’ta, pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirecek. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur törene katılarak, ödülü bizzat alacak.