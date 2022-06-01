Konak'ta Harp Malulü Gaziler ve Şehitler için örnek sözleşme

Konak Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanlığı arasında İşbirliği Sözleşmesi imzalandı. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ortak projeler yapılmasını öngören sözleşmenin derhal uygulamaya geçileceğini açıkladı

Konak Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanlığı arasında ortak projeler yapılması, belirlenen ortak projeler ile ilgili toplantı ve tanıtım çalışmalarının yapılması, bu kapsamda ortak bir hizmet projesinin hayata geçirilmesi amacıyla işbirliği sözleşmesi imzalandı. Konak Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen imza törenine Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, İzmir Şube Başkanı Recep Doğru, İzmir Şubesi 2. Başkanı Koray Akalın ile Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Ayaz katıldı. Her iki tarafın kendi görev ve yetki alanları doğrultusunda ortak projeler yapılmasını içeren işbirliği sözleşmesi, “Şehit ve Gazi Çocuklarının Entegrasyonu” ile ilgili bir hizmet projesinin de hayata geçirilmesini kapsıyor. İmzalanan sözleşmeyi çok önemsediğini söyleyen Başkan Batur, projenin derhal uygulamaya geçileceğini söyledi.

Batur: Manevi olarak hakları ödenmez

Ülke için canını vermiş, kanını dökmüş şehit ve gaziler için “ne yapsak azdır” diyerek geçmişten bu yana şehit dul ve yetimlerinin yanında olduklarını belirten Başkan Batur, “Şehit dul ve yetimlerin yanında olmak bizim için manevi bir hazdır. Geçmişten bu yana biz buna çok dikkat ederiz. Ülke için canını veren, kanını döken şehitlerimiz için, gazilerimiz için ne yapsak az. Kağıt üstünde yapılanlar maddi olarak yapılır ama manevi olarak onların hakkı hiçbir zaman ödenmez” diye konuştu. Başkan Batur, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu konuya hassasiyetle yaklaştığını, büyük önem verdiğini ifade ederek yapılan sözleşmeye ilişkin Genel Merkezi ve Genel Başkanı bilgilendireceğini de sözlerine ekledi.

Doğru: Desteğinizi her zaman hissediyoruz

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanı Recep Doğru da bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Başkan Batur’a teşekkür etti. Doğru, “Şehitlerin hakkı ödenmez sözünü, bugüne kadar yaptığınız icraatlarla layıkıyla yerine getirdiğinizi görüyoruz. Bu nedenle tüm şehit dul ve yetimleri adına sizlere teşekkür ediyorum, bu yapılan sözleşmenin ve tüm çalışmaların diğer kurumlara da örnek olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Şehit ve Gazi Çocuklarının Entegrasyonu” Projesi

Konak Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şube Başkanlığı arasında imzalanan İşbirliği Sözleşmesi kapsamında öncelikli olarak bir hizmet projesinin belirlenmesi karara bağlandı. Bu bağlamda hızlı hareket edilerek; İşbirliği Sözleşmesi kapsamında ortak hizmet projesi olarak “Şehit ve Gazi Çocuklarının Entegrasyonu Projesi” planlandı ve sözleşmenin imzalanması ile birlikte uygulanmaya hazır hale geldi. Proje öncelikli Konak ilçe sınırları içerisinde olmak üzere İzmir genelinde yaşayan 10-20 yaş arası şehit ve gazi çocuklarının eğitim, kültür ve sosyal yönden topluma daha hızlı entegre olmalarının sağlanması amacına yönelik hazırlandı. Proje, topluma hizmet ederken şehit veya gazi olmuş ailelerin çocuklarının eğitim, kültür ve sosyal yönden topluma daha hızlı entegre olmaları ile ilgili faaliyetler planlanması, yapılacak faaliyetlere yönelik aylık rutin toplantılar yapılması, toplantılarda alınan kararların uygulanması, özellikle eğitim ile ilgili her alanda faaliyetler planlanması ve yapılması, aynı zamanda söz konusu çocukların sosyal yönden gelişimine katkı sunmak için etkinlikler planlanması ve uygulanmasını içeriyor.