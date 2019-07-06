Konak'ta spor dalgası

Konak Belediyesi ilçenin farklı noktalarındaki spor merkezlerinde verdiği ücretsiz aerobik, step ve plates kurslarını havaların ısınmasıyla birlikte açık havaya taşıdı

Konaklı kadınların güne açık havada sporla başlayabilmesi için, spor merkezlerine yakın mesafedeki parklar açık hava spor alanı haline dönüştü.



7'den 70'e herkesin buluşma noktası olan parklar Konak’ta sporun merkezi oldu. Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 10 spor merkezinden biri olan Güzelyalı’daki Mehmet Ali Akman Semt Merkezi kursiyerleri spor derslerini bir süredir merkezin önünde yer alan Mehmet Ali Akman Parkı’nda yapıyor.



Kurslar sabah saat 08.00’de başlıyor. Peş peşe birer saat olmak üzere günde 3 guruba verilen derslere kadınlar yoğun katılım gösteriyor. Sabah serinliğinde, ağaçların gölgesinde konusunda uzman Spor Eğitmenleri eşliğinde birer saat sıkı bir şekilde aerobik, step ve plates eğitimi alan kadınlar hem sosyalleşme olanağı yakalıyor hem de spor yaparak güne zinde başlıyor.



Sağlık için



Mehmet Ali Akman Semt Merkezi’nde verilen spor kursu sayesinde bazı kadınlar ilk kez düzenli olarak spor yapmaya başladığını dile getirdi. Vücudunun esneklik kazandığını, hantallıktan kurtulduğunu ve sporun hayatlarına girmesinden mutlu olduklarını ifade eden kadınlar, özellikle güne sporla başlamanın büyük keyif olduğunu belirti. Hem kilo vermek, hem de sağlıklı kalabilmek ve vücutlarına esneklik kazandırmak adına spor yaptıklarını kaydeden kadınlar, kendilerine tanınan fırsat için Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’a da teşekkür etti.



800 kadın katılıyor



Güzelyalı Mehmet Ali Akman Semt Merkezi dışında; Hatay, Halil Rıfat Paşa, Güneşli, Toros, Levent, Mersinli, Zeytinlik, İsmetpaşa ve Ballıkuyu Semt Merkezi ve spor merkezlerinde de eş zamanlı olarak yapılan kurslara yaklaşık 800 kadın katılıyor. Yetkililer, haftanın beş günü uzman eğitmenler eşliğinde Konak Belediyesi’nin spor merkezlerinde ücretsiz verilen aerobik, step ve plates kursunun yeni dönem kayıtlarının Eylül ayında başlayacağını söyledi.