Konak'taki yangına hızlı müdahale

Konak'ta yerleşim yeri yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Konak'taki yangına hızlı müdahale
07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:38

Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz ve 2 itfaiye aracı yangına müdahale etti. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Bu arada, 2 gün önce de aynı bölgede yangın çıkmıştı.

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