Konak'tan ırkçılığa karşı hamle

Konak Belediyesi, Avrupa Irkçılığa Karşı Şehirler Koalisyonu'na katıldı. Koalisyon bünyesinde kurulacak Romanlara Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele Çalışma Grubu'nun uluslararası koordinatörü de olacaklarını söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Biz her türlü inançsal ve etnik ayrımcılığa, ötekileştirmeye karşıyız; çünkü tüm insanlar eşittir ve kardeştir" diye konuştu

Konak Belediyesi, UNESCO'nun girişimiyle 2004 yılında insanların temel hak, özgürlük ve eşitliğini savunmak için kurulan Avrupa Irkçılığa Karşı Şehirler Koalisyonu'na (European Coalition of Cities Against Racism / ECCAR) üye oldu. Üyelik başvurusu, 18 Haziran 2021 tarihinde yapılan uluslararası toplantıda oybirliğiyle kabul edilen Konak Belediyesi, koalisyon bünyesinde kurulacak 'Romanlara Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele Çalışma Grubu'nun uluslararası koordinatörlük görevini de üstlenecek.

Koalisyona üye olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dezavantajlı olarak kabul ettikleri kesimlere yönelik çalışmalara her zaman öncelik verdiklerini hatırlattı. Yeni üyelikle birlikte hem bu çalışmaları uluslararası arenada tanıtma hem de yeni projeler geliştirme imkânı yaratacaklarını söyleyen Batur, ilçede çok sayıda Roman vatandaşın yaşadığına işaret ederek, koalisyonda üstlenilen koordinatörlük görevinin önemine dikkat çekti.

"Her türlü ayrımcılığa karşıyız"

Başkan Batur, "Biz her zaman Roman kardeşlerimizin yanında yer aldık. Onların eğitim, sosyal ve mesleki alanlarda desteklemek için hizmet üretiyoruz. Sadece 2020 yılında Roman dernekleri ve uluslararası hibe programlarına yönelik toplam 11 proje çalışması yaptık. Çok kısa bir süre önce de asırlık bir binayı restore ederek Roman Kültür Merkezi'ne dönüştürdük. Burada da çok güzel çalışmalar, eğitim programları, atölyeler yürüteceğiz. Biz her türlü inançsal ve etnik ayrımcılığa, ötekileştirmeye karşıyız; çünkü tüm insanlar eşittir ve kardeştir" dedi. Batur, koalisyondaki koordinatörlük görevinde de çok önemli çalışmalar yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Eylem planı uygulanacak

Kentlerin ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele konularında deneyimlerini paylaşacağı, ortak politikalar geliştireceği bir ağ olarak kurulan ECCAR'ın Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden 160'ın üzerinde üyesi bulunuyor. Koalisyona üye şehirler, "Irkçılığa karşı teyakkuzda olunması", "Irkçılık ve ayrımcılığa karşı belediye politikalarının gözden geçirilmesi", "Irkçılık ve ayrımcılık mağdurlarına daha iyi destek sunulması", "Daha fazla katılımcılık ve kent sakinlerinin bilgilendirilmesi", "Şehrin, eşit fırsat uygulamalarının aktif destekçisi haline gelmesi", "Şehrin, istihdam ve hizmet sunarken eşit fırsat ilkelerine uygun hareket etmesi", "Konaklamaya eşit erişim sağlanması", "Eğitim yoluyla ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi", "Kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesi" ve "Nefret suçlarıyla mücadele ve çatışma yönetimi mekanizmalarının güçlendirilmesi" maddelerinden oluşan eylem planını uygulamayı taahhüt ediyor.