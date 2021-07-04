ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ
ONU ÇOK ÖZLÜYORUZ
0
TOPUKLU ASKER!
TOPUKLU ASKER!
0
OYUNCAK SAYISINA DİKKAT!
OYUNCAK SAYISINA DİKKAT!
0
TİKTOK VİDEO SÜRESİNİ UZATIYOR
TİKTOK VİDEO SÜRESİNİ UZATIYOR
0

Konak'tan ırkçılığa karşı hamle

Konak Belediyesi, Avrupa Irkçılığa Karşı Şehirler Koalisyonu'na katıldı. Koalisyon bünyesinde kurulacak Romanlara Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele Çalışma Grubu'nun uluslararası koordinatörü de olacaklarını söyleyen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Biz her türlü inançsal ve etnik ayrımcılığa, ötekileştirmeye karşıyız; çünkü tüm insanlar eşittir ve kardeştir" diye konuştu

Konak'tan ırkçılığa karşı hamle
04 Temmuz 2021 Pazar 18:36

Konak Belediyesi, UNESCO'nun girişimiyle 2004 yılında insanların temel hak, özgürlük ve eşitliğini savunmak için kurulan Avrupa Irkçılığa Karşı Şehirler Koalisyonu'na (European Coalition of Cities Against Racism / ECCAR) üye oldu. Üyelik başvurusu, 18 Haziran 2021 tarihinde yapılan uluslararası toplantıda oybirliğiyle kabul edilen Konak Belediyesi, koalisyon bünyesinde kurulacak 'Romanlara Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele Çalışma Grubu'nun uluslararası koordinatörlük görevini de üstlenecek.

Koalisyona üye olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dezavantajlı olarak kabul ettikleri kesimlere yönelik çalışmalara her zaman öncelik verdiklerini hatırlattı. Yeni üyelikle birlikte hem bu çalışmaları uluslararası arenada tanıtma hem de yeni projeler geliştirme imkânı yaratacaklarını söyleyen Batur, ilçede çok sayıda Roman vatandaşın yaşadığına işaret ederek, koalisyonda üstlenilen koordinatörlük görevinin önemine dikkat çekti.

"Her türlü ayrımcılığa karşıyız"

Başkan Batur, "Biz her zaman Roman kardeşlerimizin yanında yer aldık. Onların eğitim, sosyal ve mesleki alanlarda desteklemek için hizmet üretiyoruz. Sadece 2020 yılında Roman dernekleri ve uluslararası hibe programlarına yönelik toplam 11 proje çalışması yaptık. Çok kısa bir süre önce de asırlık bir binayı restore ederek Roman Kültür Merkezi'ne dönüştürdük. Burada da çok güzel çalışmalar, eğitim programları, atölyeler yürüteceğiz. Biz her türlü inançsal ve etnik ayrımcılığa, ötekileştirmeye karşıyız; çünkü tüm insanlar eşittir ve kardeştir" dedi. Batur, koalisyondaki koordinatörlük görevinde de çok önemli çalışmalar yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Eylem planı uygulanacak

Kentlerin ırkçılık, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele konularında deneyimlerini paylaşacağı, ortak politikalar geliştireceği bir ağ olarak kurulan ECCAR'ın Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden 160'ın üzerinde üyesi bulunuyor. Koalisyona üye şehirler, "Irkçılığa karşı teyakkuzda olunması", "Irkçılık ve ayrımcılığa karşı belediye politikalarının gözden geçirilmesi", "Irkçılık ve ayrımcılık mağdurlarına daha iyi destek sunulması", "Daha fazla katılımcılık ve kent sakinlerinin bilgilendirilmesi", "Şehrin, eşit fırsat uygulamalarının aktif destekçisi haline gelmesi", "Şehrin, istihdam ve hizmet sunarken eşit fırsat ilkelerine uygun hareket etmesi", "Konaklamaya eşit erişim sağlanması", "Eğitim yoluyla ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele edilmesi", "Kültürel çeşitliliğin teşvik edilmesi" ve "Nefret suçlarıyla mücadele ve çatışma yönetimi mekanizmalarının güçlendirilmesi" maddelerinden oluşan eylem planını uygulamayı taahhüt ediyor. 

Etiketler; #konak #konak belediyesi
Önceki Haber
Güzelbahçe'ye “Yaşayan Park” geliyor
Sonraki Haber
Sosyal medya fenomenleri #bucayıkeşfetti  
Sosyal medya fenomenleri #bucayıkeşfetti  
Sosyal medya fenomenleri #bucayıkeşfetti  
0
Güzelbahçe'ye “Yaşayan Park” geliyor
Güzelbahçe'ye “Yaşayan Park” geliyor
0
Karşıyaka'nın mahallelerinde şenlik var
Karşıyaka'nın mahallelerinde şenlik var
0
Çeşme'de 30 yıl sonra bir ilk!
Çeşme'de 30 yıl sonra bir ilk!
0
Gaziemir'de sağlık hizmetleri yeniden başladı
Gaziemir'de sağlık hizmetleri yeniden başladı
0
İzmir'in tarım politikası Burdur'a model oluyor
İzmir'in tarım politikası Burdur'a model oluyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.