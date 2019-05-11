Konak’ta Ramazan denetimi

Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı nedeniyle denetimleri sıklaştırdı.

Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri üzerinde bulunan ekmek ve pide imalathaneleri ile satış merkezlerini inceleyen ekipler, işletmelerin ruhsatlarını, hijyen koşullarını ve ürünlerin gramajlarını kontrol etti. Denetimlerini düzenli olarak gerçekleştiren ekipler, vatandaşlardan gelen şikâyetleri de hızla değerlendirmeye alıyor. Vatandaşlar denetim taleplerini ve şikâyetlerini Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün 484 15 10 numaralı telefonu arayarak iletebilir.