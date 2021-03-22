Konak’ta tapu işlerini kolaylaştıran adım

Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için örnek bir işbirliğine imza atan Konak Belediyesi, taşınmazların rayiç değerler verilerini Konak Tapu Müdürlüğü’yle elektronik ortamda paylaşacak. İşbirliği bürokrasiyi azaltarak, vatandaşların iki kurum arasında gidip gelmesinin önüne geçecek

Konak Belediyesi ile Konak Tapu Müdürlüğü, Konak’ta vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha hızlı hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla işbirliğine gitti. İki kurum arasında bina, arsa ve arazi rayiç değerler verilerinin elektronik ortamda paylaşılmasına olanak sağlayacak protokole, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Tapu ve Kadastro Üçüncü Bölge Müdürü Yusuf Meşhur imza attı. Protokole göre, Konak Tapu Müdürlüğü, Konak Belediyesi tarafından sunulan bina, arsa, arazi vergi değerlerine elektronik ortamda erişebilecek. Böylece vatandaşlar, vergi değerlerini Konak Belediyesi’ne gidip belge almalarına gerek kalmadan tapuda öğrenebilecek. Taraflar, protokol kapsamında veri iletişim ve paylaşımının doğru, hızlı, kesintisiz ve güvenli olarak sağlanması için gerekli tedbirleri alarak, yatırımlarını yapacak. Vatandaş işbirliği sayesinde iki kurum arasında gidip gelmek zorunda kalmayacak.

Örnek işbirliği

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iki kamu kurumu arasındaki işbirliğinin örnek bir çalışma olduğuna dikkat çekti. Batur, “Tapu müdürlüğümüzle aramızdaki veri iletişim bağlantısı sayesinde güvenli bir ortamda, doğru ve hızlı bir şekilde verilere erişilmesini, paylaşılmasını ve kullanılmasını temin edeceğiz. Bu sayede vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet ve büyük bir kolaylık sağlamış olacağız. Bürokrasiyi azaltarak, zaman kaybının da önüne geçeceğiz. Bu özellikle pandemiyle mücadele ettiğimiz şu günlerde daha da önemli bir hale geldi. Vatandaşlarımızın her işinin doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi, onlara kolaylık sağlanması her zamankinden daha önemli… Biz de bu yönde hareket ediyoruz” diye konuştu.

Online ödeme kolaylığı

Konak Belediyesi’nin tapuya gittiğinde borçlu olduğunu öğrenen vatandaşların işlerini kolaylaştıracak bir başka hizmeti daha var. Belediye resmi web sitesi üzerinden online ödeme imkânı sunuyor. Ödemesini online yapabilen vatandaşlar, belediyeye gitmeye gerek duymadan tapu işlemlerine devam edebilecek.