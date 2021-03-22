TADI ACI AMA...
TADI ACI AMA...
0
KORONAVİRÜSE YENİLDİ!
KORONAVİRÜSE YENİLDİ!
0
PANDEMİ ONLARI DA OBEZ YAPTI!
PANDEMİ ONLARI DA OBEZ YAPTI!
0
"KANKİ ORÇUN"DAN KÖTÜ HABER!
0

Konak’ta tapu işlerini kolaylaştıran adım

Vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için örnek bir işbirliğine imza atan Konak Belediyesi, taşınmazların rayiç değerler verilerini Konak Tapu Müdürlüğü’yle elektronik ortamda paylaşacak. İşbirliği bürokrasiyi azaltarak, vatandaşların iki kurum arasında gidip gelmesinin önüne geçecek

Konak’ta tapu işlerini kolaylaştıran adım
22 Mart 2021 Pazartesi 09:39

Konak Belediyesi ile Konak Tapu Müdürlüğü, Konak’ta vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha hızlı hizmet sunulmasını sağlamak amacıyla işbirliğine gitti. İki kurum arasında bina, arsa ve arazi rayiç değerler verilerinin elektronik ortamda paylaşılmasına olanak sağlayacak protokole, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur ile Tapu ve Kadastro Üçüncü Bölge Müdürü Yusuf Meşhur imza attı. Protokole göre, Konak Tapu Müdürlüğü, Konak Belediyesi tarafından sunulan bina, arsa, arazi vergi değerlerine elektronik ortamda erişebilecek. Böylece vatandaşlar, vergi değerlerini Konak Belediyesi’ne gidip belge almalarına gerek kalmadan tapuda öğrenebilecek. Taraflar, protokol kapsamında veri iletişim ve paylaşımının doğru, hızlı, kesintisiz ve güvenli olarak sağlanması için gerekli tedbirleri alarak, yatırımlarını yapacak. Vatandaş işbirliği sayesinde iki kurum arasında gidip gelmek zorunda kalmayacak.

Örnek işbirliği

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iki kamu kurumu arasındaki işbirliğinin örnek bir çalışma olduğuna dikkat çekti. Batur, “Tapu müdürlüğümüzle aramızdaki veri iletişim bağlantısı sayesinde güvenli bir ortamda, doğru ve hızlı bir şekilde verilere erişilmesini, paylaşılmasını ve kullanılmasını temin edeceğiz. Bu sayede vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet ve büyük bir kolaylık sağlamış olacağız. Bürokrasiyi azaltarak, zaman kaybının da önüne geçeceğiz. Bu özellikle pandemiyle mücadele ettiğimiz şu günlerde daha da önemli bir hale geldi. Vatandaşlarımızın her işinin doğru ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi, onlara kolaylık sağlanması her zamankinden daha önemli… Biz de bu yönde hareket ediyoruz” diye konuştu.

Online ödeme kolaylığı

Konak Belediyesi’nin tapuya gittiğinde borçlu olduğunu öğrenen vatandaşların işlerini kolaylaştıracak bir başka hizmeti daha var. Belediye resmi web sitesi üzerinden online ödeme imkânı sunuyor. Ödemesini online yapabilen vatandaşlar, belediyeye gitmeye gerek duymadan tapu işlemlerine devam edebilecek.

Etiketler; #konak #izmir #tapu #abdül batur #konak belediyesi
Önceki Haber
Otobüste şok olay! HES kodu tartışması kanlı bitti!
Sonraki Haber
Gaziemir Belediyesinden Dünya Su Günü’ne özel çalışma
Gaziemir Belediyesinden Dünya Su Günü’ne özel çalışma
Gaziemir Belediyesinden Dünya Su Günü’ne özel çalışma
0
Otobüste şok olay! HES kodu tartışması kanlı bitti!
Otobüste şok olay! HES kodu tartışması kanlı bitti!
0
Kadınlar susup oturmayacak!
Kadınlar susup oturmayacak!
0
İzmir'de 20 mahalle karantinaya alındı
İzmir'de 20 mahalle karantinaya alındı
0
Başkan Soyer'den İzmirli sanatçılara yeni destek
Başkan Soyer'den İzmirli sanatçılara yeni destek
0
İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştı
İzmir'de koronavirüs denetimleri sıklaştı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.