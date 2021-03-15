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Kontrolden çıkan minibüs sahil yoluna uçtu!

İzmir'in Balçova ilçesinde iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkan minibüs, takla atarak sahil yoluna uçtu. Kazada araçta bulunan baba-oğul oldukları öne sürülen 2 kişi ağır yaralandı

Kontrolden çıkan minibüs sahil yoluna uçtu!
15 Mart 2021 Pazartesi 08:41

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Üçkuyular Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Otoyolda Narlıdere Balçova istikametine seyir halinde olan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 S 02012 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini minibüs, Üçkuyular İskele durağında trafik lambalarına çarptıktan sonra takla atarak sahil yoluna uçtu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, servis minibüsünde sıkışan ve baba-oğul oldukları öne sürülen Murat D. (43) ile Ahmet D.'yi (18) yaptıkları müdahale sonucu çıkarttı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, servis minibüsünün bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmaların sürüyor.

Öte yandan normal zamanda çok sayıda vatandaşın akşam saatlerinde vakit geçirdiği sahil bandında pandemi nedeniyle kimsenin olmaması ve servis minibüsünün denize devrilmemesi olası bir faciayı engelledi. Havadan çekilen dron görüntüsü ile kazanın şiddeti de gözler önüne serildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #izmir kaza #balçova kaza
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