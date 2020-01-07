Köpekten kaçarken otomobil çarpan çocuk öldü

Menemen'de, iddiaya göre köpekten korkup, yola çıkan Rojin Yakıt (14), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Köpekten kaçarken otomobil çarpan çocuk öldü
07 Ocak 2020 Salı 09:56

Kaza, pazar akşamı İzmir- Çanakkale yolunda meydana geldi. 8'inci sınıf öğrencisi Rojin Yakıt, havlayan bir köpekten korkunca yola koşmaya başladı. Bu sırada Ö.K. yönetimindeki 35 AL 2896 plakalı otomobil, yoldaki Rojin Yakıt’a çarptı. Rojin çarpmanın şiddetiyle savrulup, yerde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Rojin, Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Rojin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Rojin Yakıt’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ulukent Mezarlığı'nda toprağa verildi.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #menemen
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